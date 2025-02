Öt év pereskedés után jogerős ítélet: közzétehető a Hell tulajdonosainak vagyonával kapcsolatos becslés

per;Forbes;sajtószabadság;közszereplők;HELL;

2025-02-21 10:56:00 CET

Jogerősen is pert nyert a Forbes a Hell Energy Magyarország Kft. tulajdonosaival szemben - írja a lap.

A bíróság kimondta, hogy a lap nem sértette a magánélet védelméhez fűződő jogokat, amikor nyilvános adatbázisokból származó információk alapján becslést közölt a Barabás család vagyonáról. A hosszú évekig tartó jogi eljárás után a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével sikerült győzni.

Megjegyezték, hogy a döntés a magyar sajtószabadság szempontjából kiemelten fontos, hiszen precedenst teremt arra, hogy a közérdeklődésre számot tartó vagyoni információk nyilvánosságra hozatala jogszerű.

A Hell Energy-t tulajdonló Barabás testvérek 2019 decemberében indítottak pert annak érdekében, hogy nevük ne szerepeljen a Forbes milliárdoslistáján. A per miatt négy évig egyáltalán nem lehetett megemlíteni a család nevét a lapban, sőt a cenzúra kiterjedt arra is, hogy a lap nem végezhette el a Barabás család vagyonának becslését, így a leggazdagabb magyarokat összesítő listán sem szerepelhettek. A mostani ítélet értelmében a Forbes jogszerűen közölt vagyoni becslést és a jövőben is szabadon írhat a Hell Energy tulajdonosairól. A bíróság jogerős ítélete megerősítette, hogy a Forbes gazdaglistáján szereplő információk közérdekűek, és kimondta,

hogy a gazdasági élet meghatározó szereplői közszereplőnek minősülnek, még akkor is, ha nem közismert személyek.

A döntés indoklása szerint a Hell Energy Magyarország Kft. és a hozzá kapcsolódó vállalatcsoport jelentős gazdasági befolyással bír, ezért jogszerű és indokolt a tulajdonosok vagyoni helyzetéről és gazdasági szerepéről beszámolni. „Az egész magyar sajtó szabadsága szempontjából fontos, hogy a bíróság jogerősen is kimondta: a sajtószabadság, a közvélemény tájékoztatása fontosabb, mint a Barabás testvérek magánszférájának védelme” – értékelte az ítéletet Hüttl Tivadar, a TASZ ügyvédje.