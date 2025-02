Mirkóczki Ádám korábbi egri polgármester szerezte meg a város egy ikonikus épületének bérleti jogát

Mirkóczki Ádám;Eger;

2025-02-21 16:51:00 CET

Úgy tűnik, a korábbi egri polgármester, az előző ciklusban szolgáló hajdani jobbikos Mirkóczki Ádám szerezte meg egy ikonikus, a város tulajdonában álló egri épület bérleti jogát – erről számolt be pénteki sajtótájékoztatóján Vágner Ákos jelenlegi fideszes polgármester. Az egri kis-Dobó téren található Senátor-Házról van szó, amely hosszú évtizedeken át működött sikeres szállodaként és étteremként, turisztikai és kulturális szerepet is betöltve, amelynek köszönhetően 2019-ben az Egri Értéktárba is beemelték az épületet 2019-ben. A korábbi bérlő – egy évtizedek óta a vendéglátásban dolgozó, köztiszteletnek örvendő házaspár – 2022-ben, Mirkóczi Ádám regnálása idején kezdeményezte a bérleti szerződés felbontását az önkormányzattal, majd a város többször is meghirdette az ingatlan bérbeadását. A négy körben lefolytatott pályázati eljárások rendre eredménytelenek voltak, a meghirdetett bérleti díj folyamatosan csökkent, a kezdeti havi 2,2 millió forintról végül 994 ezer forintra. Tavaly április 2-i hatállyal – az önkormányzat vagyonrendeletének megfelelően – még Mirkóczki Ádám polgármesteri döntésével végül a Szenátor Bisztró Kft. lett a bérlő: a társaságot 2024. február 26-án jegyezték be, majd egy nappal később jelezte bérleti szándékát, s azt, hogy elfogadja a kiírási feltételeket – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Kiderült: az ügyben feljelentés született, idén február 17-én ugyanis az egri önkormányzat bűnügyi adatszolgáltatási megkeresést kapott a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, amely ismeretlen tettes ellen indított nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt. Nyilvánosságra került az is, hogy 2025. január 31-től tulajdonosváltás történt a Szenátor Bisztró Kft.-ben: az új tulajdonos-ügyvezető pedig a város korábbi polgármestere, Mirkóczki Ádám lett.

Az önkormányzat eleget tett a rendőrség megkeresésének az adatszolgáltatás ügyében, és belső vizsgálatot is indított az ügyben – jelentette be Vágner Ákos polgármester.

Mirkóczki Ádám volt polgármester lapunknak azt mondta: minden jogszerűen és törvényesen történt a bérbeadással kapcsolatban. A korábbi bérlő kereste meg őt nemrégiben azzal, hogy több, a városban működő bérleményből ki akar szállni, neki pedig tervben volt, hogy politikai pályafutását egyelőre befejezve valamilyen vendéglátóipari tevékenységbe kezd, így elfogadta a lehetőséget. A lelkiismerete tiszta, a dokumentumokból szerinte kiderül, hogy többször is hiba próbálták bérbe adni az épületet, míg végül önkormányzati jóváhagyással megtörtént az ügylet.