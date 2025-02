évértékelő;

2025-02-22 14:07:00 CET

Érkezik a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. – Nyilvánvalóan én is követek el hibát, mint ahogy ön is. Mi viszont biztonságpartiak, nemzetiek és patrióták vagyunk. A balliberális politikusokat és szervezetek tekintélyes részét külföldi szervezetek irányítják. Ennek most „Brüsszel Péter” – értsd: Magyar Péter – a szerk. – áll az élén nálunk – mondja újságíroknak.