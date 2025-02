Örökre eltűntetnék a Fideszt, de az „álruhába bújt fideszeseket is”

Várkert Bazár;Orbán Viktor;évértékelő;

2025-02-22 22:31:00 CET

“Nem szégyellitek magatokat?” – kiabálják tüntetők a Várkert Bazárba tartó fideszes politikusoknak szombat délután. Mint megtudjuk, a demonstrálók a Nem Adom a Házamat Mozgalom tagjaiként érkeztek Orbán Viktor évértékelőjére. A bejáratnál álló kerítés nem nyeri el tetszésüket: „Még az Ybl Miklós térre sem jut be, aki nem nyalja Orbán seggét!” – árulják el véleményüket a Népszavának.

Valóban, a szervezők idén a szokásosnál is jobban ügyeltek a „hívatlan vendégek” távol tartására. Bár a rendőrség két tagja szerint alapkészültségnek számít a helyszíni jelenlétük, a Clark Ádám tértől Tabánig álló kordonfal biztos védelmet nyújt kellemetlenségek ellen. Mint arról korábban beszámoltunk, a HVG-vel, Telex-szel - illetve a független sajtó jó részével - együtt lapunkat sem engedték be Orbán évértékelőjére. Ezzel kapcsolatban Dömötör Csaba a helyszínen azt mondta nekünk, hogy neki se tudott sok kollegája bejutni, "sokan jelentkeztek, sajnos elfogyott a hely!”

A fideszes EP-képviselőt azért sikerül meglepnünk, tőlünk hall először Magyar Péter egészségügyről, oktatásról és nyugdíjakról szóló népszavazási kezdeményezéséről. Mint mondja, „mindent támogat, ami az emberek megkérdezéséről szól fontos nemzeti ügyekben”. Arra a kérdésünkre, hogy ez a Tisza Párt elnökének referendumára is vonatkozik-e, úgy felel: „Nem láttam még a pontos javaslatot, nyilván meg fogjuk nézni és véleményt alkotunk."

"Nevetséges!"

- ezt már egy befelé igyekvő idős hölgy nyilatkozza nekünk, amikor a népszavazás témájával kapcsolatban kérdezzük. Állítása szerint ő mezei párttagként érkezett, ám többet nem árul el nekünk azon túl, hogy ma erre a rendezvényre érkezett és ez azt megmutatja, hogy egyetért a kormány megszólalásaival. "Jó hétvégét! Jó szórakozást!” - köszön el tőlünk.

Demeter Szilárd közlékenyebbnek tűnik, de ő sem volt túl nyitott, amikor Magyar Péter került szóba. „Megint csak a show-t akarja ellopni!” – jelenti ki. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója azonban nem érzi úgy, hogy ez sikerülne Magyarnak. Szerinte egyébként a Fidesz nincs válságban és kommunikációban sem a Tisza-elnök után rohannak.

Amikor arról faggatjuk, kell-e félnie sajtótermékeknek – miután Orbán Viktor a Soros-zsoldosok és a „guruló-dollárokban” részesült szervezetek kitiltását sürgeti – visszakérdez:

„Ezek a médiumok elvileg függetlenek, akkor vajon mitől félnek? Teljesen más kritizálni, és idegen befolyásoltság szerint írni.”

Felvetésünkre, hogy a Magyar Nemzet, a Demokrata és Mediaworks sajtótermékei nem tartoznak-e a befolyásolt kategóriába, úgy nyilatkozik: „Ott bevallottan jobboldali, nemzeti értékek iránt elkötelezett újságírók dolgoznak.” Demeter végül nem válaszol rá konkrétan, hogy kitiltana-e sajtótermékeket Magyarországról. A beszélgetést azzal zárja rövidre: „Az alkotmány világosan szabályozza és a jövőben is szabályozni fogja, mi fér bele ebbe a kérdésbe.”

Menczer Tamás sem árulja el nekünk, hogy személyesen tiltáspárti-e, már nagyon siet befelé, egy másik idős hölgyet viszont még szóra bírunk. Szerinte „nem úgy kell érteni miniszterelnök úr szavait, ahogy, de az biztos, hogy védekezni fogunk!”

Mikor három óra előtt tíz perccel Szijjártó Péter konvoja utolsóként érkezik meg a Várkert Bazárba, a kordon előtt továbbra is újságírók és tüntetők tartózkodnak. Utóbbiak Magyar Péterről sem beszélnek hízelgően: – Én őt továbbra is fideszesnek tartom – szögezi le lapunknak egy „Magyarország diktatúra! O1G” táblát tartó férfi – Azt is el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyomja a háttérből, csak a marketingje jó, ez a sikerének titka.” A tüntető elmondja: inkább színes ellenzéki koalíciót szeretnének az általuk követelt rendszerváltáshoz. Mint mondja, egy dologgal lenne elégedett, ha örökre eltűntetnék a Fideszt, de az álruhába bújt fideszeseket is.