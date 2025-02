Alice Weidel, az AfD kancellárjelöltje nagyon kikapott a saját egyéni választókerületében

Németország;

2025-02-23 22:35:00 CET

Orbán Viktorral ellentétben – aki 1994-óta nem vette a fáradságot ahhoz, hogy valamelyik parlamenti választáson egyéniben is megméresse magát – a német politikusoknak soha nem esik le a karikagyűrű az ujjukról, ha egyéniben is indulniuk kell. Ez néha kínos vereségek kockázatával jár: bár a vasárnapi előrehozott választás nagy győztese a szélsőjobboldali AfD, a társelnök és kancellárjelölt Alice Weidel mindössze a voksok 20,36 százalékát szerezte meg a Baden-Württemberg tartományban fekvő Bodenseekreis választókerületben. Ellenfele, a CDU 2021-ben is győztes jelöltje, Volker Mayer-Lay 40,03 százaléknyi vokssal múlta felül.