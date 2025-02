A BKV-vezér sok év után beismerte, nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró kocsijait

BKV;klíma;metró;Vitézy Dávid;

2025-02-24 15:02:00 CET

A „nemzetközi helyzettel”, az „orosz-ukrán konfliktussal” és a felelősségi körök kockázatos átruházásával magyarázza a BKV, hogy miért nem lesz idén nyáron se klíma az M3-as vonalon közlekedő kocsikon.

Az orosz Metrowagonmash (MWM) által 69 milliárd forintért – a szerződésben vállalt felújítás helyett valójában évtizedekkel korábbi műszaki színvonalon szinte teljes egészében - újragyártott metrókocsikba ugyanis nem szereltek fel klímákat, ez már a közbeszerzési kiírásban sem szerepelt.

Tarlós István akkori főpolgármester nem is értette a felvetést, mondván a „metró más, mint a villamos, 25 méterrel a föld alatt nem tűzi a nap”, egyébként is úgy vélte, ilyen alapon „azt is lehetne követelni, hogy legyen büfékocsi is”. Egyik se lett, viszont a hőség egyre elviselhetetlenebb a vonalon közlekedő kocsikban.

Az ügyet Vitézy Dávid fővárosi képviselő vette ismét napirendre, az általa vezetett Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén. Vitézy részletes tájékoztatást kért a BKV-tól a klimatizálás aktuális helyzetéről, amelyre a fővárosi közlekedési cég helyenként egészen meghökkentő választ adott. Mindjárt az elején leszögezik, hogy „a kocsik nagyfelújítása volt a jobb választás az új szerelvények vásárlása helyett, még akkor is, ha a következő években 15 milliárd forint többletberuházásra lesz szükség”.

Bolla Tibor a BKV vezérigazgatója – meglepő módon – sok év tagadás után a bizottsági ülésen, mintegy mellékesen elismerte, hogy az orosz cég nem felújította a kocsiszekrényeket, hanem újragyártotta.

A beszerzést vizsgáló jelentés korábban csak annyit mondott ki, hogy a hármas vonalon közlekedő orosz szerelvények „nem a kivitt metrókocsik felújított változatai”.

Most kiderült, az orosz cég a szerződéskötést után közölte is a BKV-val, hogy újragyártja a metrókocsik vázait. A többit egyébként is cserélni kellett volna.

Korszerű új szerelvényeket egyébként akkori áron 92 milliárdért vehették volna meg klímástól. Az utólagos klimatizációra vonatkozó 2021-es tenderen 13-17,8 milliárdos ajánlatot kapott a BKV. Ez azonban nem tartalmazta az orosz cég változtatás esetén kért „élettartam-garancia fenntartás” díját, ami akkor 2,4 milliárd forintra rúgott. A kettő együtt akkor 20 milliárd fölötti összeg volt. S még nem beszéltünk a metrókocsik folyamatos javításának költségéről.

A BKV másik állítása, hogy „a klímaberendezések jelentette többletsúlyt egyébként is csak jelentős szerkezeti átalakítással bírta volna el a 35 éves kocsik vázszerkezete”. Ez „a szerkezeti átalakítás pedig olyan nagy költségekkel járt volna, amelyet a projekt engedélyezett keretei nem engedtek meg”. 2020-ban a BKV az akkor már Karácsony Gergely vezette főváros nyomására tendert írt ki a feladatra, amelyre két cég tett ajánlatot. A velük folytatott tárgyalásokra az orosz MWM képviselőit is meghívták, akik - némi egyszerűsítéssel - közölték,

ha hozzányúlnak a kocsikhoz, ugrik a kocsikra vállalt garancia.

A két cég külön is próbált egyezkedni az orosz gyártóval, de „nehézségekbe ütköztek”, az egyik vállalkozás pedig az Ukrajnát megtámadó Oroszország elleni uniós szankciókkal összhangban felhagyott valamennyi együttműködéssel a gyártóval. A BKV ezután megpróbálta az orosz cégtől követelt kötbér (lásd keretes írásunk) terhére beszereltetni a klímát, de az oroszok tárgyalni se voltak hajlandóak erről.

A BKV szerint a biztonságos és felelős üzemeltetés okán a folyamatból nem hagyható ki az MWM, márpedig „ az orosz-ukrán konfliktus következtében a járműgyártóval történő kommunikáció és ilyen irányú együttműködési lehetőség átmenetileg ellehetetlenült”. A projekt folytatására a főváros cégénél azután látnak lehetőséget, hogy a háború befejeződik, a szankciók enyhülnek és befejeződik a kötbér behajtására indított per is. Ezt követi várhatóan az új tender, de legalábbis a korábbi ajánlattevőkkel való tárgyalás, majd a kivitelezés. A klímák beszerelése a szerződés aláírásától számítva 2-4 év lehet. Így jó esetben – ha lesz rá pénz – úgy négy 4-6 év múlva, az új évtizedben lehet klíma az M3-as vonal szerelvényein. Vitézy felgyorsítaná a folyamatot, azt is pedzegette, hogy vajon mit veszítünk, ha az orosz fél erre hivatkozva eláll a garanciától. Bolla Tibor az ülésen vállalta, hogy elvégzik a kockázatelemzést.