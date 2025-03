Alig javít a legrászorultabb nyugdíjasok helyzetén az áfa visszatérítése

KSH;áfa;nyugdíjasok;kiadások;

2025-02-25 05:45:00 CET

Az 5 százalékos áfakulcs alá tartozó tejből havi 200-300 ezres, a 27 százalékos forgalmi adóval terhelt zöldségből, gyümölcsből pedig 40-60 ezres havi bevásárlás szükséges ahhoz, hogy a kormány által ígért maximális visszatérítést megkapja egy nyugdíjas – számítható ki, miután a tegnap nyilvánosságra kerültek az időseket segítő új támogatás részletei.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a szombati évértékelőjén jelentette be, hogy a nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek áfáját visszatérítik „egy bizonyos havi összeg erejéig”. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tegnap elmondta, hogy a nyugdíjasok egy vonalkódos kártyát kapnak majd, amelyet a pénztáraknál kell lehúzni. Így kap pontos képet a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) arról, hogy mekkora az az összeg, amit a nyugdíjas olyan termékre költött, amely után visszatérítésre lesz jogosult. A visszatérítést a nyugdíjasoknak utalják majd vissza. Akik készpénzben veszik fel a ellátásukat, azok készpénzben kapják meg a visszatérítést. Az átutalás mértéke 10-15 ezer forint lehet maximálisan havonta a miniszter közlése szerint.

– Lehet, hogy ez a szám stimmel, de csak akkor, ha a miniszter szerint egy évben összesen, nem pedig havonta kaphatnak vissza ennyi pénzt a nyugdíjasok – így reagált a Központi Statisztikai Hivatal volt elnöke, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa tanácsadója, Katona Tamás. Kijelentette: a Központi Statisztikai Hivatal háztartásokra vonatkozó statisztikája alapján a családok az összes fogyasztásuk 1,2 százalékát fordítják tejre, és 2,4 százalékát zöldségre, gyümölcsre. Ez azt jelenti, hogy aki összesen 200 ezer forintot költ el egy hónapban, ő tejre 2400-, zöldségre 4800 forintot ad ki. Aki így tesz, a tej után 100, a zöldség után 1000 forintot kaphat vissza havonta a kormány új terve szerint.

Ám az a csaknem 400 ezer nyugdíjas, akinek a teljes havi ellátása nem éri el a 200 ezer forintot sem, olyan keveset költhet tejre, zöldségre, gyümölcsre, hogy körülbelül 600 forintos visszatérítésre számít.

Katona Tamás megjegyezte azt is: az elmúlt három évben 39,6 százalékkal emelkedtek az árak Magyarországon, ezen belül az élelmiszer árak 63,1 százalékkal. A januári adatok alapján pedig Magyarországon volt a legmagasabb az infláció az egész Európai Unióban.

Farkas András nyugdíjszakértő szerint ugyan minden javaslatnak örülni kell, amely akár csak egy kis mértékben is könnyít az idősek helyzetén, de egyelőre nehéz értelmezni a miniszterelnök által bejelentett módszert. Minden plusz adminisztrációtól mentes lenne ugyanis egy 5 százalékpontos nyugdíjemelés, ennyinek felelne meg a havi 10 ezres áfa-visszatérítés. A kiegészítő nyugdíjemeléssel egységesen mindenki jól járna. Most viszont egy sor kérdés felmerül, hiszen a vidéki kisnyugdíjasok, de még a városban élő idősek sem feltétlenül bevásárlóközpontokban, áruházláncokban vásárolnak zöldséget vagy gyümölcsöt, sokkal inkább piacra mennek, vagy az őstermelőkhöz, akik az alanyi áfa-mentességük miatt eleve nem is számítanak föl áfát. Egyelőre nem világos, rajtuk miként segít az új intézkedés. Megjegyezte azt is, hogy a terv végrehajtásához le kell gyártani 2,5 millió kártyát, a rendszer működtetéséhez szükség lesz egy komoly informatikai programra, és a minden egyes vásárlási adatot nyilvántartó adatbázisra az Államkincstárban. A pénztárgépeket is át kell programozni arra, hogy kezeljék a kártyákat, majd továbbítsák az adatokat. Ez egy logisztikai rémálom lehet – fogalmazott Farkas András, aki megjegyezte: arról egyelőre nem láttunk adatot, hatástanulmányt, hogy ez az új rendszer a különböző életszínvonalon élő nyugdíjasoknak milyen mértékben segít majd.