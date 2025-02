Válaszolt az Oktatási Hivatal, idén több mint 24 ezer szülő kért iskolahalasztást a gyermekének

oktatás;Magyarország;gyermekek;kérelem;szülők;iskolahalasztás;

2025-02-26 05:55:00 CET

Idén összesen 24 124-en kérelmezték az Oktatási Hivatalnál (OH), hogy a 2025/2026-os tanévben még ne kelljen iskolába menniük a tanköteles kort elérő gyermekeiknek – derült ki az OH lapunknak küldött válaszából. Szerettük volna megtudni azt is, a beérkezett kérelmekből eddig mennyit fogadtak el, ám ezzel kapcsolatban az OH csak annyit közölt, hogy az eljárások részben még folyamatban vannak. Ám az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, a kérelmek több mint 90 százalékát rendszerint elfogadják.

A kormány 2020. január 1-jei hatállyal szigorított a hatéves kortól kötelező iskolakezdés és az iskolaérettség megállapításának szabályain: az iskolakezdés halasztását már csak az OH-nál lehet kérelmezni, a szülők és az óvodapedagógusok már nem dönthetnek arról, egy hatéves gyermek érett-e az iskolára vagy az lenne jobb neki, ha egy évet még óvodában maradna.

- Úgy látszik, a szülők egyre inkább megtanulják a kérvényezési folyamatot. Az Orbán-kormány eredeti célja nyilvánvalóan az volt, hogy csökkentse a plusz egy évet óvodában maradók számát, az első kérvényezési évben valóban mintegy 10 ezerrel kevesebben maradtak oviban. Sajnos sokan továbbra is lemaradnak a plusz egy év oviról, de a kérvényezési tendencia jól láthatóan növekedő - fogalmazott Miklós György. A Szülői Hang képviselője emlékeztetett: a szigorításokat követően az első osztályosok körében lett a legmagasabb, tartósan 4 százalék feletti az évismétlők aránya.

A változások előtt évente mintegy 30 ezer gyermek maradhatott plusz egy évig óvodában, ezzel szemben 2021-ben csak 16,4 ezer kérelem érkezett az OH-hoz. A Szülői Hang Közösség szerint a szülők nem kaptak teljeskörű segítséget az új eljárásrend megismeréséhez, emiatt kezdetben sokan kimaradtak a kérvényezésből. A szülői szervezet részletes tájékoztató kampányt indított, így növekedésnek indult a kérelmek száma is: 2022-ben 21,3 ezren, 2023-ban 22,7 ezren, 2024-ben 23,3 ezren, idén 24,1 ezren kérelmezték gyermeküknek az iskolahalasztást.

Miklós György szerint részben ez is magyarázhatja, hogy az Orbán-kormány ismét változtatna a rendszeren: egy új tervezet szerint például a három csoportnál nagyobb létszámú óvodákban létre kellene hozni egyfajta iskolaelőkészítő csoportot. A Szülői Hang képviselője úgy véli, ezzel a mostani kérvényezési rendszer is módosulhat vagy megszűnhet, ám ez nem feltétlen jelent jót: az óvodák “iskolásításával” még nehezebbé válhat a plusz egy év óvoda. - Az új tervekkel nem értünk egyet. Az óvodában az a legjobb, ha a gyerekek játszanak - mondta.