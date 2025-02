Kovács Zoltán szánalmasnak tartja, hogy David Pressman szerint Magyarországon nem konzervativizmus van, hanem korrupció

korrupció;Kovács Zoltán;David Pressman;

2025-02-26 13:59:00 CET

Mint beszámoltunk róla, David Pressman volt amerikai nagykövet interjút adott az NPR-nek, amelyben egyebek közt azt mondta: „Ha van valami, amit az amerikaiaknak igazán meg kellene érteniük Magyarországgal kapcsolatban, az az, hogy a magyar kormány egy olyan narratívát próbál eladni az Egyesült Államokban és Európában, amely szerint ők a konzervativizmus bástyáját jelentik. Azt állítják, hogy fontos értékek mellett állnak ki olyan ügyekben, amelyek sok amerikai számára is relevánsak, például az LMBTQ-jogok, a fegyvertartás vagy a migráció kérdésében. Valójában azonban Magyarországon nem konzervativizmus zajlik, hanem korrupció. Ez egy olyan rendszer, amely egy szűk elitcsoport gazdagodását szolgálja, közpénzeket helyezve magánzsebekbe, miközben a konzervatív értékek védelméről beszélnek.”

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a kijelentésre reagált is a Facebookon. Azt írta: „David Pressman, a liberális demokrata amerikai kormányzat korábbi budapesti nagykövete azt állította egy interjúban, hogy „Magyarországon nem konzervativizmus zajlik, hanem korrupció”. Mondja ezt a USAID milliárdjainak magyarországi osztogatója, valószínűleg korunk legnagyobb korrupciós botrányának szereplője, aki egy globális politikai befolyásolási hálózat pénzmozgásait felügyelte.”

Hogy a USAID által adott támogatások - amelyekből egyebek közt olyan programok is részesültek, mint az Orbán-kormány Hungary Helps projektje - pontosan hogyan merítik ki a korrupció fogalmát, az nem derült ki, mindenesetre Kovács Zoltán bejegyzését a következő gondolattal zárta: „Éppen most akar kioktatni minket a korrupcióval kapcsolatban, amikor Donald Trump és Elon Musk leleplezte ezt a hálózatot? Szánalmas...” Mondandója nyomatékosításához a kormánypárti politikus még egy bohócos szmájlit is az írása végére biggyesztett.

David Pressman az interjúban azt is mondta, mindenkinek, aki Magyarországot példának tekinti, világosan kell látnia, hogy itt nem a kulturális kérdésekről vagy a konzervatív és liberális hangok egyensúlyának megteremtéséről van szó. Ami valójában zajlik, az a közvagyon magánkézbe történő átcsoportosítása. Ezért nagyon fontos, hogy az amerikaiak tisztán lássák: ami Magyarországon zajlik, az nem a konzervativizmus ünneplése, hanem a nihilista korrupció térnyerése – magyarázta.