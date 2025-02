„Ezermilliárdosnak is lennie kell valakinek, például az ország gázszerelőjének”

Budapest;Fővárosi Közgyűlés;Rákosrendező;Óbudai Gázgyár;

2025-02-26 13:41:00 CET

Baranyi Krisztina szerint a jelenlegi jogszabályi környezetben valóban szuverenitási kérdéssé vált Rákosrendező ügye, ezzel együtt nagyon kockázatos vállalkozásnak tartott egy ilyen nagy volumenű ingatlanfejlesztés megvalósítását különösen a fővárosi pénzügyi helyzetében. Böröcz László budavári fideszes polgármester a demokratikus országok és az államilag irányított országokban való külföldi cégek befektetéseit boncolgatta, majd megjegyezte, hogy a Gyurcsány-Medgyessy-Bajnai kormányok idején a kritikus közműcégeket adták el. Ezeket 2010 után vásárolták vissza. Nem tért ki arra, hogy ennek mi köze Rákosrendezőhöz. A főváros belelavírozta magát egy olyan helyzetbe, amiben kétséges, mire fordítják az önkormányzat pénzét. Vitézy arra is felhívta a figyelmet, hogyha a szerződés ellehetetlenül a kormány miatt, akkor a főváros a foglaló szabályai szerint kifizetett összeg kétszeresét kapja vissza. Lehet, hogy hosszabb távon fordul termőre a befektetés, de az aligha kérdés szerinte, hogy 60 ezer forintos négyzetméteráron belvárosi telket venni jó üzlet volt. A terület nem fogja elveszteni az értékét.

Ezt követően újabb közjátéknak lehettek szemtanúi a közgyűlést figyelők. Bujdosó Andrea a Tisza képviselője Szentkirályi Alexandrának azt mondta:

„Ön, aki csak tiktok videókat gyárt, kaszinókat üzemeltet, hazudik, ne vegye a szájára Bódis nevét."

Ezt követően heves veszekedéssé vált a közgyűlés, amelynek kulturált mederbe terelésével hosszú percekig hiába próbálkozott Karácsony Gergely levezető elnökként. Ezután folytatódott a korábban már elhangzott érvek felsorolása, a Fidesz főként azon lovagolt, hogy miből lesz minderre pénz, hiszen egy petákja sincs az önkormányzatnak. Igaz, az is elhangzott szintén kormánypárti részről, hogy az iparűzési adóbevételekből ömlik a pénz a fővárosba. Kiss Ambrus szerint kicsit kapkodósra sikerült az adásvételi szerződés, mindaz nincs benne, amit a Fidesz képviselők belelátnak. A fővárosnak és a kormánynak meg kell állapodnia, két egyenlő fél tárgyalásán döntenek erről. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója erősen aggódik azon, hogy mikorra jut el az ÉKM addig, hogy kompetensen tudjon tárgyalni a kérdésről, beleértve a MÁV területhasználatát. Arra is kitért, hogy a Fidesz szerint 8 milliárd hiányzik a vételárból, ennek javát már az első szolidaritási perben megítélt kamat is lefedi, és még folynak a perek. Azt is tisztázták, hogy az első vételárrészből 5 milliárd foglalóként működik. Vitézy fel is olvasta az erre vonatkozó passzusokat.

Önök beszélnek itt üzletről? Hol van ilyenkor az az üzlet, amikor a kormány teljesen feleslegesen vett irodaházakat 750 milliárdért a nemzet vejétől? - vetette fel ekkor Molnár Dániel a Tisza Párt képviselője Tiborcz Istvánra utalva, amelynek egyik érdekeltségétől a Budaparton és a Dürer kertben vásárolt épületeket a kabinet.

Majd hozzátette:

„ezermilliárdosnak is lennie kell valakinek, például az ország gázszerelőjének, amivel földbe állították az országot”.

Karácsony Gergely a napirendi pont lezárásakor kétkedésének adott hangot a kormánnyal való megegyezés okán. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az arab befektető 2039-ben fizette volna ki az utolsó vételárrészletet, amikor ő már 64 éves lesz. Így azt számon kérni rajta, hogy azt mondta: már nyugdíjas lesz, amikor a beruházás megvalósul nem távolibb az emirátusi ígéretnél.

Ezután kanyarodtak rá Budapest másik rozsdaövezetének kármentesítési ügyére. Az Óbudai Gázgyár 21 hektáros területe a főváros egyik legértékesebb barnamezős fejlesztési területe és ipari műemléképület-együttese is egyben. Bár déli része az elmúlt harminc évben megújult és Graphisoft Park néven a főváros egyik legszínvonalasabb, campus-jellegű irodanegyedévé alakult át, északi részének fejlesztése mindmáig várat magára. Ennek oka a különféle toxikus anyagokkal szennyezett talaj, amelyből a szennyezés ráadásul az Óbudai Duna-ág felé mozog, és alacsonyabb vízállásnál el is éri a folyót. A szennyezés ténye az 1990-es évek eleje óta ismert; a „szennyező fizet” elv alapján a kármentesítést így a FŐGÁZ Zrt.-nek, illetve mindenkori jogutódjának kellene elvégezni. 2014-ben a Fővárosi Önkormányzat felújította a műemléki védettségű, víz- és kátránytornyokat, melyek azonban – a környezetük állapota miatt – azóta is kihasználatlanul állnak. Az Orbán-kormány abban az évben megvette a Főgáz Zrt., amely azóta az MVM része lett. A csak tavaly fél év alatt 222 milliárdos profitra szert tevő cég azonban különböző jogi és eljárási fortélyokkal bújik ki a kármentesítési kötelezettség alól - hívta fel a figyelmet az előterjesztést ismertető Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője.

A volt gázgyár területéből 1996-ban 18 hektárt megvásároló - az adásvételi szerződésben rögzítették, hogy a kármentesítés az eladó feladata - Graphisoft Park Kft. megelégelte a halogatást és közigazgatási pert indított az MVM ellen. A városvezetés ahhoz kérte a Fővárosi Közgyűlés támogatását, hogy szálljanak be a perbe.

A napirendhez Szabó Tímea a kerület ellenzéki országgyűlési képviselője is hozzászólt. „200 ezer tonna – idegméreg, rákkeltő - mérgezőanyag van ott a földben – mondta a politikus, ehhez képest a Fidesz minden évben lesöpörte az általa benyújtott költségvetési módosító indítványt, miszerint különítsenek el a terület kármentesítésére 20 milliárd forintot, miközben a csíkszeredai focicsapat támogatására akadt 10 milliárd. Azt kérte a fővárostól, tegyenek meg mindent azért, hogy rákényszerítsék a kormányt a kármentesítés elindítására. Őt a Greenpeace képviselője szerint az állami intézményrendszerbe vetett hitet ingatja meg, hogy három évtizede nem sikerült elérni, hogy az egyik legfontosabb ivóvízbázisát, a Dunát megóvják a szennyezéstől.

A rákkeltő anyagok koncentrációja hatvanszorosa a megengedettnek, az idegmérgeké tízszeres, az arzénból a határérték hatszorosát mérték.

Az elmúlt 5 évben kétszer sikerült erről az MVM Next Zrt. vezetőjével tárgyalni, legutóbb múlt héten. Arra a kérdésre, mi a garancia, hogy elvégzik a kármentesítést, semmilyen választ nem kapott – mondta el a közgyűlésben Kiss Ambrus főigazgató, aki időhúzásnak tartja az állami cég újabb „feltáró vizsgálat” elvégzésére vonatkozó javaslatát. Baranyi Krisztina arra is felhívta a figyelmet, hogy az MVM már több mint 6 milliárd állami támogatást kapott az előkészítésre, mégse tett eddig semmit.

A Fidesz azzal próbálta terelni a témát, hogy a kármentesítés követelésével a főváros a Graphisoft Parkot akarja segíteni, amelynek tulajdonosa a sorosista lobbista Bojár Gábor közismerten az ellenzéki párok támogatója. Karácsony erre megjegyezte, hogy a gázgyár területének 70 százalékát a fővárosi önkormányzat birtokolja. A Fidesz felvetését ostoba politikai panelnek nevezte. A kormánypárton kívüli képviselők mindegyike a kármentesítés sürgős végrehajtása mellett érvelt, miközben a Fidesz egyre zagyvábban beszélt arról, hogy miért is nem lehet ezt megoldani. A napirend végén mindenki elment ebédelni.