Súlyos csapást mértek Orbán Viktor védencére

2025-02-27 19:30:00 CET

A szarajevói szövetségi bíróság bűnösnek találta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét a nemzetközi főképviselő határozatainak megszegése vádjában, s egy éves börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, a másodfokú döntés várhatóan még az év vége előtt születik meg. Dodik számára nem is a börtönbüntetés fájdalmas, hiszen ezt mintegy 18500 eurónak megfelelő összeggel megválthatja, hanem amennyiben az elsőfokú ítéletet helybenhagyják majd, akkor hat évig eltiltanák a közügyektől.

Dodik évek óta azzal fenyeget, hogy ki akarja szakítani Boszniából a Szerb Köztársaságot. Az ítélet hátterében is ez a jogvita áll. A boszniai szerb parlament még 2023-ban fogadott el egy törvényt, melynek értelmében a nemzetközi közösség magas rangú boszniai képviselőjének döntéseit nem lehet közzétenni a Republika Srpska Hivatalos közleményében.

Tehát Christian Schmidt főmegbízott döntéseit nem fogadják el a köztársaság területén. Röviddel ezután Schmidt megsemmisítette a jogszabályt, de Dodik aláírta a szeparatista törvényt. A boszniai szerb törvények értelmében a szarajevói alkotmánybíróság döntéseit sem kell nyilvánosságra hozni. A Bosznia-Hercegovina alapjait megkérdőjelező boszniai szerb döntések után Christian Schmidt módosította az ország büntető törvénykönyvét, amely kimondja: a főképviselő döntéseinek figyelmen kívül hagyása bűncselekményekkel ér fel.

Megfigyelők attól tartanak, hogy az ítélet nyomán tovább mélyülnek az etnikai feszültségek, s a Szerb Köztársaság egyre távolodik a szarajevói intézményektől. Az ügyészség eredetileg öt év börtönbüntetést követelt Dodikra az alkotmány megsértése miatt, és minden politikai tevékenység tíz évre történő eltiltását.

Kizárt, hogy Dodik elfogadná, hogy eltiltsák a közügyektől. Nem olyan fából faragták, aki egykönnyen feladná a posztját. Aleksandar Vucic szerb elnök számára is kellemetlen az egész eljárás. Egyfelől ugyan nem kedveli Dodikot, megbízhatatlannak tartja már csak amiatt is, mert rendre őt megkerülve egyeztet Vlagyimir Putyinnal, most azonban nem teheti meg azt, hogy nem áll ki a boszniai szerb vezető mellett. Vučić– jelezve szolidaritását – szerda késő délutánra összehívta a belgrádi nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülését.

Valójában nem is születhetett Dodikot felmentő ítélet. Ez ugyanis azt jelentette volna, hogy bárki büntetlenül megsértheti Bosznia-Hercegovina alkotmányát. Dodik azt állította, politikai hajtóvadászatot indítottak ellene, egyúttal a szerinte vele szemben ellenséges igazságszolgáltatás áldozataként állította be magát. Már kedd délután buszokkal szállíttatta az embereket Banja Lukába, a boszniai Szerb Köztársaság fővárosába, ahol gyűlést tartott, ahol azt állította, az ellene folyó per a „boszniai szerb lakosság ellen irányult”. "Nem tudtak mindannyiótokat börtönbe zárni, ezért engem választottak helyette" - mondta.

A Banja Luka-i hatóságok korábban „radikális intézkedésekkel” fenyegetőztek, ha Dodikot bűnösnek találja a szarajevói szövetségi bíróság. Ezenkívül bejelentették a szerb képviselők kilépését a nemzeti intézményekből. Dodik azt is közölte, „újratárgyalja” a hadsereg, a rendőrség, a vámügyi és az igazságügyi hatóságok státuszát. Egyelőre azonban nincs jele annak, hogy a magyar kormányfővel remek kapcsolatokat ápoló Dodik miatt nemzeti mozgalom indulna a Szerb Köztársaságban. Népszerűsége már rég nem a régi, sok honfitársa korruptnak tartja. A városokban, főleg Banja Lukában pedig különösen népszerűtlen.

A főképviselőt az 1995-ös daytoni békemegállapodás óta az ENSZ nevezi ki. Figyelemmel kíséri a daytoni megállapodás betartását, végrehajthatja és hatályon kívül helyezheti a törvényeket, és elbocsátja a választott képviselőket.