Meghalt Gene Hackman

2025-02-27 09:52:00 CET

A pár Santa Fe-i otthonában szerda délután holtan találták a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt, Gene Hackmant és feleségét, Betsy Arakawát – jelentette be csütörtökön a megyei serriffi hivatal. Adam Mendoza Santa-Fe-i seriff közlése szerint az ügyben nyomozás indult, de az idegenkezűséget egyelőre kizárják. Azt, hogy a haláluk oka mi volt, Adam Mendoza nem árulta el, de Gene Hackman és felesége holtteste mellett a pár kutyájának a tetemét is megtalálták.

Gene Hackman 1930. január 30-án született a kaliforniai San Bernardinóban. Az első Oscarját legjobb férfi főszereplőként az 1971-es A francia kapcsolatért, a másodikat az 1992-es Nincs bocsánat legjobb férfi mellékszereplőjeként nyújtott alakításáért kapta. Jelölték Oscar-díjra 1988-ban a Lángoló Mississippi, 1970-ben a Sohasem énekeltem az apámnak, 1967-ben pedig a Bonnie és Clyde című filmben nyújtott alakításáért is.

Gene Hackman csaknem két évtizede nem vállalt filmszerepet, legutoljára a 2004-es Az elnök emberére talál című filmben játszott, 2008-ban, harmadik regénye, az Escape From Andersonville megírása után pedig hivatalosan is bejelentette visszavonulását. Ezzel együtt 2016-ban és 2017-ben két, az amerikai hadseregről szóló dokumentumfilmnek is ő volt a narrátora. – Ha nálam forgatnák és egy-két ember játszana benne, akik nem zavarnak túlságosan – válaszolta 2011-ben a GQ magazinnak arra a kérdésére, hogy vállalna-e filmszerepet valaha még.