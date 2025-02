Orbán Viktor szerint ma Donald Trump bátran kiállt a béke mellett

Orbán Viktor;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-02-28 22:40:00 CET

„Az erős vezetők békét csinálnak. A gyengék háborút. Ma Donald Trump elnök bátran kiállt a béke mellett. Akkor is, ha ezt sokaknak nehéz megemészteni. Köszönet érte!” – reagált a Facebook-oldalán Magyarország miniszterelnöke a hírre, hogy az Egyesült Államok elnöke egy veszekedés után gyakorlatilag kidobta a Fehér Házból a vendégét, azt a Volodimir Zelenszkijt, aki Ukrajna elnökeként több mint három éve harcol az országát érő orosz agresszió ellen.

Amint arról mi is beszámoltunk, péntek délután kiderült, hogy nincs amerikai-ukrán megállapodás, bár az ukrán elnök egy megállapodás reményében utazott az Egyesült Államokba, és biztonsági garanciákat kért országa ásványkincseiért, az amerikai elnököt inkább az érdekelte, miért nem hálálkodik. Ebből egy nyilvánosság előtti veszekedés lett, a közös sajtótájékoztatót is lemondták, szerződést nem írtak alá, Volodimir Zelenszkij idő előtt távozott a Fehér Házból.

A miniszterelnök évek óta orosz szájíz szerint beszél az orosz-ukrán háborúról, következtetése mindig az, hogy Ukrajna úgysem győzheti le Oroszországot, és eleve csak nyugati támogatással tudja tartani magát. Nevezte már Ukrajnát senkiföldjének, 2023 áprilisában pedig pénzügyileg nem létező országnak is. Ez lehet az oka, hogy egy 2024. februári felmérés szerint az ukránok több mint fele, 52 százaléka ellenséges államnak tartja Magyarországot. Nemrég szivárgott ki az is, hogy Donald Trump kikéri az őt 2016 óta folyamatosan támogató Orbán Viktor véleményét Ukrajnáról, Volodimir Zelenszkij ki is jelentette, hogy tudomása szerint a magyar miniszterelnöknek vannak emberei, akik kapcsolatban állnak az amerikai elnök környezetével és arról győzködnek mindenkit, hogy Donald Trump mondjon nemet Ukrajna felvételére a NATO-ba. Ez idomul a Putyin-rezsim narratívához, amely szerint az észak-atlanti szövetség felelős azért, hogy az oroszok 2022. február 24-én lerohanták Ukrajnát.

A magyar miniszterelnök évértékelő beszédében még Ukrajna szuverenitását is kétségbe vonta: „A háború valójában nem is Ukrajnáról, hanem arról szól, hogy az Ukrajna nevű terület, amely eddig ütközőzóna, ütközőállam volt a NATO és Oroszország között vonassék mostantól NATO felügyelet alá” – mondta Orbán Viktor aki szerint rejtély, miért gondolták azt „az európai és az amerikai liberálisok”, hogy ezt az oroszok tétlenül nézik, majd leszögezte: az már világos, hogy a kísérlet elbukott és Ukrajna ütközőzóna marad.

Orbán Viktorral ellentétben Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Petr Pavel cseh államfő és Annalena Baerbock német külügyminiszter azonnal a támogatásáról biztosította Volodimir Zelenszkijt.