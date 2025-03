Egy új kutatás szerint a nők tényleg többet beszélnek, mint a férfiak

Tudomány;kutatás;beszéd;nők;tanulmány;férfiak;

2025-03-02 12:49:00 CET

Mindenki jól ismeri azt a sztereotípiát, hogy a nők szeretnek beszélni. De vajon mennyi igaz ebből? Az Arizonai Egyetem kutatói nemrég pont ennek jártak utána, és egy átfogó tanulmányukban arra jutottak: a feltételezés egyáltalán nem alaptalan – írja a Science Alert.

A kutatók először 2007-ben vizsgálták meg a kérdést, ám ekkor még cáfolták azt: a régebbi vizsgálatuk szerint az arányok nagyjából egyenlőek, mindkét nem képviselőinek körülbelül 16 ezer szó hagyja el a száját naponta. A kutatók most újból belevágtak, ezúttal sokkal több, mintegy 2200 résztvevővel és négy különböző országból gyűjtve adatokat.

A gyakorlatban egy speciálisan erre a célra kifejlesztett rögzítőberendezést használtak, amely naponta véletlenszerűen kapcsolt be, felvéve az éppen aktuális beszélgetés részleteit. Összesen több mint 630 ezer hangfelvételt dolgoztak fel, eredményeiket pedig a Journal of Personality and Social Psychology című folyóiratban publikálták nemrég. A sztereotípiát ezúttal nem sikerült cáfolni,: azt találták ugyanis, hogy a nők tényleg többet beszélnek, legalábbis az életük egy bizonyos szakaszában.

A tanulmány megállapította, hogy a 25 és 64 év közötti nők naponta átlagosan 3 275 szóval többet mondanak ki, mint a férfiak, vagyis minden nap körülbelül 20 perccel többet beszélnek, mint a férfiak.

Érdekes módon azonban a kutatás más korcsoportokban nem talált ilyen eltérést. Ez a kutatók szerint arra utal, hogy a különbség nem veleszületett, hanem inkább életmódbeli és társadalmi tényezőkkel magyarázható. Az egyik lehetséges magyarázatuk szerint gyakran a középkorú nőkre hárul a gyermekgondozási feladatok nagy része, ami több szóbeli interakcióval járhat. A kutatás másik meglepő eredménye, hogy az emberek összességében kevesebbet beszélnek, mint korábban, amit a szakértők a digitális kommunikáció térnyerésének, a képernyőidő folyamatos növekedésének tulajdonítanak.