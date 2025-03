Mobilkorlátozás: van iskola, ahol kötelező szekrénypénzt kérnek a diákoktól, a Klebelsberg Központ szerint nem lehet

oktatás;Magyarország;mobiltelefon;korlátozás;iskola;iskolák;bérleti díj;

2025-03-03 05:55:00 CET

Február 23-án a nyíregyházi Zay Anna Technikum és Kollégium egyik végzős diákja hívta fel a figyelmet közösségi oldalán arra, hogy az iskolában kötelező, ötezer forintos letéti díjat kérnek a tanulóktól azért, hogy kulccsal zárható szekrényekben tárolhassák mobiltelefonjaikat, amiket egy tavaly bevezetett kormányrendelet miatt már nem tarthatnak maguknál a tanítási idő alatt.

Lapunk múlt hét kedden érdeklődött a technikum vezetőségénél és az iskolát fenntartó Nyíregyházi Szakképzési Centrumnál, de megkereséseinkre nem reagáltak. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal viszont arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, amint értesült az esetről, azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és megszüntette a letétdíjas rendszert, az addig befizetett összegeket visszakapták a diákok. Később a Zay Anna Technikum tanulója is arról számolt be közösségi oldalán, hogy a pénzek gyűjtését február 25-én visszavonták. Emellett arról is írt, hogy egy tantestületi gyűlésen őt kérte számon az iskolavezetés, amiért nyilvánosan megfogalmazta a diákoktól begyűjtött pénzzel kapcsolatos aggályait.

A „szekrénypénz” bevezetése nem egyedi eset, több más állami iskolában - szakképzési és tankerületi intézményekben is - létezik ez a gyakorlat.

Van olyan intézmény, ahol háromezer forintos kauciót, majd szintén háromezer forintos bérleti díjat is fizetniük kellett a tanulóknak a zárható iskolai szekrényekért.

Erre az iskola honlapján is felhívták a diákok és a szülők figyelmét, ahogy arra is, ha elvesztik a szekrények kulcsát, a pótlás a kauciós díj terhére történik. De van olyan iskola is, ahol csak ezer forintot kérnek a szekrények használatáért.

Több esetben az is előfordul, hogy az iskolák nem rendelkeznek saját értékmegőrző szekrényekkel, hanem egy külsős cégtől bérlik azokat. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője szerint azonban az intézményeknek ebben az esetben sincs joguk arra, hogy szekrénybérlésre kötelezzék a diákokat a mobiltelefonok iskolai használatát korlátozó kormányrendelet betartása miatt. Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta: a kötelező bérleti díj előírása jogszabályellenes, ami ugyanúgy vonatkozik a most, valamint a korábban beszerzett szekrényekre is.