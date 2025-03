Eljön az ígérgetések földje, a kétfarkúak március 15-re lefoglalták a Szabadság hidat

március 15.;nemzeti ünnep;Szabadság híd;MKKP;ígérgetések;

2025-03-03 12:52:00 CET

Az ígéret szép szó, biztos ezért használja olyan sok politikus. Az ígérgetés egyidős lehet az emberiséggel, a pártokkal legalábbis biztosan. Az ígéretek ismétlődnek, ahogy a be nem tartásuk is – fejtette ki friss Facebook-posztjában a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, s a mellékelt felhívással nem is titkolva, hogy ígéretcunamival készülnek nemzeti ünnepünkre.

– Mi most megígérjük, hogy idén is belakjuk a Szabadság hidat (az ígéret földjét) március 15-én, pláne, hogy idén is március 15-re esik. Te csak azt ígérd meg, hogy eljössz, és segítesz nekünk továbbra is nagyobbat mondani, mint a többi párt – buzdították a kutyapárti híveket, akik a nagy ígéretözön közepette esküt is tehetnek, ha akarnak, mint őseink 177 évvel ezelőtt. A kétfarkúsított eskü szövege: „A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy ígéretet többé nem teszünk!”

A helyzet komolyságát hangsúlyozandó azért hozzáfűzték, hogy a párt csak egyszer ígért, de akkor mindent. – Sőt. Több mindent és nem mellesleg kevesebb semmit. Na meg adócsökkentést. De mindez a többi pártot nem zavarja, Magyarországon 35 éve repkednek az ígéretek, amiket általában nem tartanak be, vagy ha igen, azt először a költségvetés bánja, aztán az emberek – hívták fel a figyelmet, kiadva a jelszót: Hídra magyar!