Gyurcsány Ferenc: A fideszes „bátrak” elszaladtak

Fidesz;Országgyűlés;feloszlatás;előrehozott választás;Gyurcsány Ferenc DK;Igazságügyi Bizottság;Magyar Péter;

2025-03-04 15:02:00 CET

A fideszes „bátrak” elszaladtak. Nem merik napirendre venni a Parlament feloszlatását – posztolta Facebook-oldalán Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke azok után, hogy a parlament Igazságügyi Bizottsága leszavazta az ellenzéki párt előrehozott választásról szóló javaslatát. Korább külön posztban buzdította országgyűlési képviselő-társait előterjesztésük támogatására.

Lapunk is ismertette Gyurcsány indoklását, hogy miért kellene a 2026 tavaszán várható általános országgyűlési választás előtt szavazniuk a magyaroknak egy új összetételű parlamentről. A volt miniszterelnök szerint ugyanis „az egészségügytől az oktatáson keresztül a nyugdíjrendszerig terjedően válságos az ország állapota”, szerinte „Orbán és a Fidesz elárulta az országot, amikor lefeküdt Putyinnak, amikor megölte a köztársaságot, amikor naponta feldúlja a hazát.” – Mi kellene még ahhoz, hogy ne azt mondjuk: menjetek a pokolba! Ezért kezdeményeztünk előrehozott választásokat, ezért nyújtottunk be erre vonatkozó parlamenti határozati javaslatot – fogalmazott a pártelnök.

Gyurcsány Ferenc január elején – Magyar Péter újévi beszéde nyomán – arról beszélt, hogy javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek a parlament feloszlatásáról, majd ezzel együtt előrehozott választás kiírását is előterjeszti. A Tisza Párt elnökét egyébként még a Népszava kérdezte előrehozott választásról 2024. decemberében, akkor nem zárta ezt ki, sőt a hétvégén indított tavaszi országjárásán is többször elmondta, hogy nem tartja lehetetlennek, hogy még az idén, akár ősszel szavazhatnánk.