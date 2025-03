F. Bakó Enikő: Ha valaki jó, akkor jó

pletyka;megcsalás;jóság;

2025-03-09 08:37:00 CET

– Hallottad-é?

Már meg sem lepődöm azon, hogy nem tudom úgy becsukni a kaput, hogy a szomszédasszony ne tájékoztatna az aznap történtekről.

– Ha elmondod, Piros, akkor hallom majd.

– Elhagyták Lillát. Igaz, nem vótak összeházasodva, de van egy gyerekük.

– Ne fárassz, ez nem lehet igaz!

– Pedig most ez az utca híre – erősíti meg a szomszéd.

– Jaj, Piros, ugye Ákosról beszélsz, mert kezdek összezavarodni.

– Igen, Ákos és Lilla. Itt hagyta azt a gyönyörű Boglárkát, és csak hat utcával költözött lejjebb.

– Hm, te láttad Lillát terhesen?

– Soha. Márti néni azt mondta, hogy a macskák miatt nem jöttek hozzája. Hogy nehogy elmenjen a gyerek.

Már látom, hogy beszélgetnem kell, mert a szomszédasszonyom a kapumra támaszkodva várja a válaszom.

– Pedig Ákos kétnaponta itt volt, és vitte az ebédet maguknak. Lilla, ha jól tudom, nem főz.

– Mosni se mos, vasalni se vasal, nem is takarít. És otthonról felügyeli az üzletet kámerával, arra bezzeg van ideje. Semmit nem csinál. Ákos még a munkáját is otthagyta, hogy ő otthonról figyelhessen, vagy mi. Szegény, beállt dolgozni a Lillácskának. És most azt mondják, hogy csak azért vót vele, mert Lillácska felcsináltatta magát.

– De Piros, Lilla negyvenkét éves. Nem tegnaptól vannak együtt. Mi az, hogy felcsináltatta magát?

– Azt beszélik. Ez a jó ember a pékségbe rohant munka előtt, vitte a friss krószant Lillácskának, utána kinyitotta a bótot. Ott vót egész nap. Idegyütt, felvette a frissen főtt ételt, bevásárolt, úgy ért haza. Lillácska meg csak naphosszat ült az ágy tetején. Jártak hozzájuk a takarítók, a férfi vasalta ki Lillácska fehérneműjét is. Mikor a gyerek megszületett, bézárták a bótot, még jó, hogy az a francos kovid béütött. Márti néni is kórházba vót, azt nem is látogatták.

– De nem is lehetett látogatni – szólok közbe.

– Maszkba igen! És a fészbukon láttad a képeket, karácsunykor műanyag dobozból ették a húslevest, Márti néni meg szenvedett a kórházban. Tudom, mert felhíttam bódog ünnepeket kívánni. Nem dugták ide az orrukat, az összes szobapálma ­gajra ment!

– Én egyszer láttam őket. Még a babakocsit is együtt tolták!

– De csak az Ákos fürösztötte a Boglárkát és ő is főzött neki, mer Lilla még a tejberizst se volt képes megtanulni, most meg itt sír nekünk, hogy itt hagyta őt az a jó ember. Bezzeg az a másik, a csábító biztosan főz neki.

– Biztosan van hibája, Piros, a jó embernek is!

– Ugyan, szegény elviselte a lusta feleségét, akinek, az isten nyugosztalja, nyitott az apja egy bótot, mert ugye a párttitkár elvtársnak vót miből. Beletette ezt a jányt a jóba, csak ott ült egész nap a pénztárban, és számolta a pénzt! Nem vette el őt senki, emlékszel, vót neki még a festő Zoli es. Az Ákos meg, biztos ő is menni akart, azt szótt neki, hogy úgy maradt.

– Ejh, Piros.

– De szép legény az Ákos.

– Piros, a negyvenöt évével már öreglegény.

– Beköti ennek a fejét az új nő, mérget ihatsz rá! Ilyen sudár embert, aki dolgozik, meg mos, főz, takarít, nem találsz minden utcasarkon. Azt a focit se szereti, meg a sört se.

– Te csak tudod, mert jóban vagy velük.

– Igen biza, és még a Hildát is jól ismerem, pedig az is egy megesett jány.

– Mit jelent, Piros, hogy megesett?

– Há van annak is egy gyereke, Gergő! De férje az nincs neki, meg nem is vót. Ebbe a szégyenbe halt bele az anyja, hogy megesett a lánya!

– Ma már sok nő vállal egyedül is gyereket. Emancipálódunk!

Ösztönösen balra nézek, Piros férje közeledik biciklijével. Piros karba fonja kezét, és folytatja:

– Még jó, hogy jön a férjem, mer nem értem én, hogy te mit beszélsz.

Lefékez előttünk János.

– Olyat mondok magának, hogy azt el se hiszi, de Piros, te sem fogod felfogni, az biztos.

– Bökjed már ki! – kéri Piros a férjét.

Én az egyik lábamról a másikra állok, lenne dolgom, de nem akarom megsérteni a szomszédokat. János meg csak méreget bennünket, bajusza alatt mosolyog, feljebb tolja szalmakalapját a fején, hümmög, de nem szólal meg, kivár.

– Szóval asszony, a te jó embered, az Ákos, aki egy angyal, na, ő is megbotlott.

– El is esett szegény – dől a kerítésnek Piros.

– Jaj, Piros, hét éve volt a botlás. Most hallottam a pénztáros Erzsitől, neki a tanító néni mesélte, hogy most volt az iskolai beiratkozás, és a Hilda gyerekének is az Ákos az apja. Emlékszel, hogy hét éve még Hilda is a boltban dolgozott. Szóval, Piros, még mindig jó ember az Ákos?

– Most két szép gyermeke van, mi változott volna? – karol Piros a férjébe.