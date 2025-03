Jön az ötödik Bartók Tavasz

Bartók Tavasz;

2025-03-06 07:50:00 CET

Sajtótájékoztatón jelentették be a szervezők az ötödik Bartók Tavasz teljes programját, amelyre április elejétől május közepéig várják a közönséget: ebben az évben már ismét nemcsak a fővárosban, hanem Győrben, Pécsett és Miskolcon is. A zenei programok április 4-én kezdődnek, amikor a Müncheni Filharmonikusok első budapesti koncertjével nyit a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek. Az est szólistája Kelemen Barnabás lesz, a zenekar vendégkarmestere a vilniusi születésű litván dirigens, Mirga Gražinytė-Tyla, aki 2016-tól Simon Rattle, Sakari Oramo és Andris Nelsons nyomdokaiba lépve a Birminghami Szimfonikus Zenekart irányította. A fesztiválon közös dalestet ad Diana Damrau és Jonas Kaufmann, valamint a Zeneakadémián megszólal Bach Máté-passiója a Felvilágosodás Korának Kórusa és Zenekara előadásában, Jonathan Cohen vezényletével. Jön hozzánk a Baseli Kamarazenekar is, akikkel Pusker Júlia Bartók I. hegedűversenyét játssza, a karmester az esten a szintén litván Izabelė Jankauskaitė lesz.

A jazz, illetve a világ- és a könnyűzene is megjelenik a programban. Rúzsa Magdi és Balázs János fellépése két különböző zenei stílus vegyít: a klasszikus zeneit a maga összetettségében és a popzene szabadságát. A Wynton Marsalis vezette Jazz at Lincoln Center Orchestra koncertjére a Müpában kerül sor. Jan Garbarek szaxofonos az indiai Trilok Gurtu ütőhangszeres művésszel érkezik a Bartók Tavaszra, ők Győrben a Richter Teremben és Pécsett a Kodály Központban zenélnek majd. A Budapest Ritmo tizedik alkalommal várja koncertekkel és kollaborációkkal, szakmai konferenciával az ősi hagyományokat és a modern zenét vegyítő előadók kedvelőit. Sokan zenésítették már meg Buster Keaton A generális című némafilmjét, amely most Szűts Apor zenéjével, Farkas Róbert vezényletével, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Pannon Filharmonikusok, valamint a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában szólal meg élőben háromszor. A Miskolci Nemzeti Színházban Bizet 150 éve bemutatott Carmenje előtt tiszteleg a Ballet Hispánico, míg a Győri Balett a pécsi Kodály Központban a népszerű Gisell táncjátékot modernizálja Lajkó Félix sajátos zenéjével megfűszerezve.