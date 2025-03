Puszta boksz puszta kézzel: a kesztyű nélküli ökölvívás ígérkezik a közeljövő nagy attrakciójának

ökölvívás;Rácz Félix;

„A pandémia alatt elég sok időm volt, akkor kezdtem nézelődni, és belebotlottam az amerikai pusztakezes-szervezetbe, onnantól kezdtem követni a rendezvényeiket. Eleve mindig is érdekeltek ezek a férfias sportok, és nagyon tetszett, hogy az ökölvívásnak ez a válfaja mennyire őszinte, mivel itt nincs mellébeszélés, nincs menekülés vagy soha véget nem érő menetek” – emlékezett a kezdetekre Rácz Félix, aki a hazai profi boksz legismertebb promotere volt visszavonulásáig. Ennek azonban vége, most visszatér: elhatározásában az is megerősítette, amikor azzal szembesült, hogy a negyvenezres amerikai előfizetői tábor durván másfél év alatt átlépte az egymilliót, majd idén januárban meghaladta a kétmilliót. „Akkor éreztem, erre van igény” – emlékezett a felismerésre. Ráadásul az európai rendezvények is telt házzal futnak Marbellától Rómán át Firenzéig.

Tavaly októberben jutott el a kezdeményezés a hivatalos fázisig, ekkor (Tóth Csaba és Peszlen Ferenc társaságában) alapította meg a Magyar Pusztakezes Szövetséget, amelynek első viadala Budapesten, április 19-én lesz.

„Egy olyan eseményt szeretnénk szervezni, amelyik nemcsak történelmi jelentőséggel bír, hiszen ez lesz az első nemzetközi puszta kezes viadal Magyarországon, hanem olyan vizuális elemeket, akkora felhajtással kísért körítést is felvonultat, amiről azt mondják majd a nézők: phúúúú, hát ide érdemes volt kijönni.”

Nyolc mérkőzés lesz az „étlapon”, olyanok lépnek majd a szorítóba, akiknek neve a küzdősportokat figyelemmel kísérők előtt nem ismeretlenek. Rácz Félix konkrét leosztás még nem kívánt elárulni, de néhány ismert arcot azért megnevezett: Szili István többszörös amatőr magyar bajnok ökölvívó, aki profiként IBO és WBO interkontinentális bajnok is volt, illetve Hámori Ádám nyolcszoros magyar bajnok, egyetemi világbajnok és Veres Tibor K1- és MMA-harcos is emeli az est fényét. A három magyar kiemelt külföldiekkel bokszol, míg az előmeccseken súlycsoportonként a legjobbak csapnak össze.

Afelől nincs kétsége, hogy elsőre telt ház lesz Budapesten is, ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen benyomást kelt a gála a sportágban, a közönségben. Kérdés persze, hogy ez mennyire sportesemény, és egyáltalán képes-e felülemelkedni a nézők vérszomján. Mert itt lesz vér.

„A ringbe lépés egyik feltétele a szigorú orvosi vizsgálat mellett az, hogy a versenyzőnek legyen küzdősportos múltja. Azt látom, a jelentkezők között van K1-es, MMA-s, volt ökölvívó, kick boxos, tehát ez az egész a küzdősport gyűjtőtégelyként is értelmezhető. Mind­egyik szakágnak megvannak a maga előnyei és a hátrányai, de mindenki hisz a saját képességeiben: egyikük a védekezésre fekteti a hangsúlyt, másikuk az ütésre, ezért ez egy nagyon őszinte, bátor megméretés lesz” – ígérte Rácz Félix, aki nem titkolta: a sérülés nagy valószínűséggel gyakoribb ebben a műfajban, mint a kesztyűs változatban. Noha az ökölvívásban is gyakran törnek a csuklók, csontok, de itt nagyobb erre az esély. Amíg a klasszikus bokszban egy évben akár hat-nyolc mérkőzéssel is lehet számolni, addig a puszta kezesek ennek felével kalkulálhatnak, mert a regenerálódás tovább, három-négy hónapig tart.

A promoter kijelentette, a gála sikerével kapcsolatban igen-igen optimista, és a jelentkezők száma őszintén megdöbbentette, nagyon sokan szeretnék kipróbálni magukat.

Az más kérdés, hogy közülük végül ténylegesen hányan jutnak el a szorítóig. A szabályrendszer a kesztyűt leszámítva hasonszőrű a klasszikus ökölvívás előírásaival, minimális eltérések vannak, és eleve igyekeztek a három puszta kezes világszövetség reguláihoz igazodni, hogy a jövőben a magyarok is zökkenőmentesen indulhassanak a hasonló külföldi rendezvényeken. Rácz Félix elmondta, noha érkeztek már megkeresések, de egyelőre semelyik profi szövetség felé nem kötelezték el magukat, ugyanakkor látványvilágában már a legnagyobb amerikai szervezetet idézik majd: „Európában mi vagyunk az elsők, akik legyártattuk a nyolcoszlopos kerek szorítót, ami egészen szokatlan látványt garantál: óriási lesz a kontraszt, nemcsak a puszta kezes harc, hanem a ring miatt is.”