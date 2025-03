Elon Musk kihívta egy az egy elleni bunyóra Vlagyimir Putyint

Szó szerint kihívtam Putyint egy az egy elleni fizikai harcra Ukrajnáért - jelentette be Elon Musk az általa tulajdonolt X-en, korábbi nevén Twitteren.

A jelenleg Donald Trump kormányában tevékenykedő multimilliárdos nem először áll elő hasonló elképzeléssel: 2023 júniusában még úgy volt, hogy Mark Zuckerberggel verekszik meg a római Colosseumban, miután a Meta vezére elfogadta a kihívását egy ketrecharcra. Az üzengetésen kívül azonban végül nem lett semmi az összecsapásból.

Musk jelenlegi, kissé csapongó bejegyzését azzal folytatja, hogy szerinte az általa tulajdonolt Starlink-rendszer jelenti az ukrán védelem gerincét és az egész front összeomlana, ha ő azt lekapcsolná. „Amitől rosszul vagyok, az az évek óta tartó mészárlás egy olyan patthelyzetben, amelyet Ukrajna elkerülhetetlenül el fog veszíteni” – jelentette ki, hozzátéve, mindenki, aki képes gondolkodni és megérti a helyzetet, az csak azt akarhatja, hogy leállítsák a „húsdarálót”. Majd azonnali békére szólított fel.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will…