Egy olajszállító tanker és teherszállító hajó ütközött az Északi-tengeren, 32 embert már kimentettek

2025-03-10 14:16:00 CET

Több mint 30 embert már partra szállítottak a brit mentőegységek az Északi-tengeren, ahol olajszállító tartályhajó és egy teherszállító hajó ütközött össze. A brit parti őrség, a HM Coastguard szóvivője elmondta, hogy a baleset East Yorkshire partjainál történt helyi idő szerint délelőtt háromnegyed tíz után pár perccel. A mentéshez bevetették a parti őrség mentőhelikopterét, mentőcsónakokat, egy merevszárnyú repülőgépet és tűzoltásra alkalmas hajókat vezényeltek a helyszínre – írja a The Guardian. Az első jelentések szerint mindkét hajó lángokban áll, a Sky News információi úgy tudja, többeket már sikerült kimenekíteni.

Az olajszállító tartályhajó, a Stena Immaculate amerikai lobogó alatt közlekedik, míg a másik vízi jármű a Solong egy portugál konténerhajó. A folyamatosan érkező hírek szerint nem sokkal háromnegyed 12 előtt az egyik mentőcsónak tevékenységét leállították, míg további hárommal folytatják a kutatást és a mentést.

Kora délutánra Grimsby kikötővárosnál 32 sérültet szállítottak a partra a mentőegységek. A PA Media jelentései szerint Martyn Boyers, a Grimsby East kikötő vezérigazgatója elmondta, hogy először 13 embert mentett ki egy hajó, 10-en egy révhajón érkeztek, majd további kilenc sérültet is sikerült a szárazföldre juttatni. Egészségi állapotuk egyelőre ismeretlen. Boyers beszélt néhányukkal, és neki a két hajó ütközése után keletkezett hatalmas tűzgolyóról számoltak be a túlélők, akiket partra érésük után kórházba szállítottak. A vezérigazgató szokatlannak nevezte a balesetet, ugyanis nem volt kellemetlen időjárás, csak a pára és a köd okozhatott a vízi közlekedésben nehézséget.

A BBC arról számolt be, hogy a Stena Immaculate tanker teljes személyzete biztonságban van. Az ütközött járművek nagyméretűek, a Stena Immaculate 183 méter, a Solong 140 méter hosszú.

Az ENSZ hajózási ügynöksége, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet közölte, tisztában van a helyzettel, és további vizsgálatokat folytat, Heidi Alexander brit közlekedési miniszter „aggodalmának adott hangot” a történtek miatt. A Sky News-nak egy tengeri biztonsági szakértő azt nyilatkozta, hogy mindkét hajó köteles lett volna mindent megtenni az ütközés elkerülése érdekében. – Ha az egyik nem tartja be a szabályokat, a másiknak akkor is el kell állnia az útból, vagy más intézkedést kell meghoznia. Feltételezések szerint az egyik hajó, az amerikai Stena Immaculate a balesetkor horgonyzott, mozdulatlan volt. A szakértő szerint egy ilyen nagy hajónál akár egy óráig is eltarthat a horgony felhúzása.