Hadházy Ákos: Orbán Viktor csak árt a jelenlétével a járvány sújtotta telepeken, állatorvos kollégája ajtót is mutatott a miniszterelnöknek

Orbán Viktor;Nagy István;Hadházy Ákos;

2025-03-10 17:09:00 CET

Az állategészségügyi törvényt, annak végrehajtási rendeletét és a józan ész legelemibb szabályát is megsértette Orbán Viktor, amikor néhány propagandavideó és fotó kedvéért elment a ragadós száj-és körömfájással fertőzött állattelepre - közölte a Facebookon Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki civilben állatorvos.

Az ellenzéki politikus szerint a járványvédelem egyik alapvető szabálya a zárlat, ami pedig érthetően arról szól, hogy a telepre csak az megy be és az jön onnan ki, akinek nagyon-nagyon muszáj. A vonatkozó rendelet úgy fogalmaz, hogy „a lezárt területre csak hatósági állatorvosi engedéllyel és azok léphetnek be, akiknek ottléte az állatok ellátásához, gyógyításához vagy egyéb elengedhetetlen okból szükséges.”

Hadházy Ákos szerint ennek megfelelően még csak nem is kell állatorvosnak lenni ahhoz, hogy belássuk: „a kontár tolvajkormány vezetője nem csak TELJESEN FELESLEGESEN, hanem ÁRTVA IS ment be a telepre »irányítani a harcot« (ami az állatok leölését és elszállítását és megsemmisítését jelenti). Mindezt azért, hogy ha valami iszonyat szerencsével sikerülne lokalizálni a járványt, akkor majd diadalmas hadvezérként jelenthesse. Ha pedig az történik, ami sajnos várható (a Fidesz által szétvert állategészségügyi hatóság nem lesz képes kezelni a járványt), akkor még több propaganda videóval fog ”küzdeni„. Ráadásul Nagy Márton már pedzegeti, hogy milyen jól rá lehet fogni majd az inflációt a vírusra.”

A független országgyűlési képviselő állítása szerint többször írt már arról, hogyan építette le a Fidesz a korábban világszínvonalú, illetve 2010-ig még eldöcögő állategészségügyi szolgálatot (is), és mint ígérte, fog is még írni róla. Mint felidézte, legutóbb néhány napja számolt be arról, hogy éppen most vont el 4 milliárd forintot a kormány a hatósági jogkörökkel megbízott állatorvosok béréből.

Megjegyezte továbbá, hogy a járási főállatorvosok nagy része már nem is állatorvos.

A politikus nem sokkal később frissítette posztját, és arról számolt be, hogy közben úgy értesült, állatorvos kollégája élve jogával és kötelességével végül nem volt hajlandó beengedni a helyszínen fontoskodó miniszterelnököt, sem Nagy István agrárminisztert a telepre. „HATALMAS RESPEKT neki és hatalmas remény nekünk” - fogalmazott Hadházy.

Mint beszámoltunk róla, a győri állatkert szombaton azt közölte, hogy a ragadós száj- és körömfájás jelentette veszély miatt bezárnak, ma pedig a Fővárosi Állat- és Növénykert is arról tájékoztatott, hogy az állatsimogató határozatlan időre bezár. Ennek konkrét indokát nem tisztázták, de erősen valószínűsíthető, hogy a főként párosujjú patásokat érintő járványhelyzet miatt döntöttek így.