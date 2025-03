Kábítószer hatása alatt műtött egy orvos az egyik pozsonyi kórházban

kórház;orvos;Szlovákia;kábítószer;drog;Pozsony;műtét;

2025-03-11 16:12:00 CET

Azonnali hatállyal elbocsátottak az egyik pozsonyi kórházból egy orvost, miután a toxikológiai vizsgálat igazolta: kábítószer hatása alatt műtött – számol be az Új Szó.

A Szlovákiában működő magyar hírportál szerint a plasztikai sebész tiltott szert fogyasztott műtéti beavatkozás előtt, amely során egy kisebb tumort távolítottak el a páciensből. A szemtanúk szerint az orvos a műtét során furcsán viselkedett, utána pedig elhagyta a kórházat. Úgy tudni, a 30 év körüli orvos nem tudta befejezni a műtétet az állapota miatt, és egy másik orvos vette át az operációt.

Az eset kivizsgálása folyamatban van. A szlovák orvosok szakszervezete csütörtökön hivatalosan is büntetőfeljelentést nyújtott be a Pozsonyi Egyetemi Kórházban elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt. A lap azt írja, az orvos szerint nem ő az egyetlen, aki kábítószerrel kapcsolatos problémákkal küzd az intézményben, a vizsgálat ennek feltárása is kiterjed majd.