Megszűnik az oktatás két budapesti általános iskolában, összevonnak intézményeket

2025-03-12 21:20:00 CET

Több iskola összevonásáról kaptak hírt budapesti szülők. A 18. kerületi Kondor Béla Általános Iskolában megszűnik az oktatás, a diákoknak másik iskolába kell járniuk szeptembertől. Csepelen pedig az átszervezés több intézményt is érint – tudta meg az RTL Híradó.

A Kondor Béla Általános Iskola fenntartását két éve az egyik református iskola szerette volna átvenni, ám akkor a szülők tiltakozása miatt a terv meghiúsult. Az érintett szülők közül többen felháborodtak, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást az ügyben, tiltakozásul péntek délután aláírásgyűjtést indítanak az iskola előtt.

Az iskolába 220 gyerek jár, közülük 45 sajátos nevelési igényű. Az RTL Híradó információ szerint a Külső-Pesti Tankerületi Központ vezetője kedden értekezletet tartott az iskolában, ahová a tanárokat és néhány szülőt hívtak meg. Úgy tudni, ezen Rábel Krisztina – a karinthys tanárokat kirúgó tankerületi vezető – bejelentette:

összevonják az iskolát egy másik kerületi intézménnyel, az indoklás szerint anyagi okok és az alacsony gyermeklétszám miatt.

A tanárok a híradóhoz eljuttatott közleményükben azt írták, a másik iskolába jóval több sajátos nevelési igényű gyermek jár. Hozzátették, más iskolákban kapnak majd állást. Eközben a csepeli önkormányzat hivatalos lapja is arról írt, hogy a Nagy Imre Általános Iskola ugyancsak megszűnik, a diákok pedig egy másik intézményben tanulhatnak tovább, itt is a csökkenő létszámra hivatkoztak. A kerületben emellett két másik iskola is összeolvad az önkormányzat információja szerint.