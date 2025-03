Svájci pénzből tanít újraéleszteni az Országos Mentőszolgálat

újraélesztés;támogatások;Országos Mentőszolgálat;svájci-magyar;

2025-03-21 10:22:00 CET

Svájci forrásból igyekszik újraélesztésre tanítani a magyarokat az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). Egy hároméves programra ugyanis a Svájci Alap 3,4 milliárd forintot szán, amely a lakosság elsősegélynyújtási ismereteit bővítené, hogy legyen elég bátorságunk az utcán összeesett emberek újraélesztésére – derült ki a programbemutató szakmai konferencián.

Hiába van országosan egy szervezet kezében a mentés, ahová a segélykérések befutnak, az előadók hazai adatokkal nem szolgáltak arról, hogy mennyire sikeres a leállt keringésű emberek újraélesztése. Csomós Ákos, az OMSZ „Életmentő készségek fejlesztése” programjának vezetője egy 2024-ben publikált amerikai kutatás adatait ismertette, amelyben nyolc év 78 ezer újraélesztésének tapasztalatait gyűjtötték össze. E szerint a kórházon kívüli váratlan keringésmegállások túlélési aránya meglehetősen alacsony. Ha azonnal megkezdődik az újraélesztés, úgy az érintettek húsz százalékának van esélye életben maradni, ám csak 18 százalékuk számíthat arra, hogy megússza jelentősebb idegrendszeri károsodás nélkül. Ha az újraélesztési kísérlet legfeljebb három percet késik, akkor a túlélési esély már 9 százalékkal rosszabb, ha öt percet akkor 27 százalékkal.

A szakember úgy vélte, hogy Magyarországon évente körülbelül 10 ezer kórházon kívüli újraélesztés történik. Csomós Ákos adatok híján úgy becsülte, hogy az esetek felében a bajba került ember mellett lehet valaki, egy hozzátartozó, munkatárs vagy akár ismeretlen. Ha ők az adott helyzetben azonnal, de legfeljebb két percen belül megkezdenék az újraélesztést, az amerikai adatok alapján úgy kalkulálható, hogy évi 430 beteg helyett 945 élet lenne megmenthető. Hozzátette: ha valaki két percig nem vesz levegőt, a vér oxigénszintje kritikusan alacsonnyá válik és ez önmagában megállítja a szívet, akkor is, ha egyébként nincs infarktusa a páciensnek. Ezért is nagyon fontos, hogy ha valaki az utcán leállt keringésű embert észlel, azonnal kezdje meg a mellkasnyomásokat.

– Még a szükségtelenül megkezdett újraélesztés is sokkal kevesebb kockázatot jelent, mint a késlekedés – mondta a szakember. A most induló projekt célja

– Csomós Ákos szerint –, egy elsősegélynyújtó oktatói hálózat megszervezése, amely mellé egy online oktatási platformot is létrehoznak, éppen annak érdekében, hogy minél többen szerezzenek tudást, bátorságot ahhoz, hogy megkezdjék az újraélesztést, amíg a 112-es hívószámról kért segítség megérkezik. Ez lényegében azt jelenti, hogy 30 mellkasnyomás után két befúvásos lélegeztetésre van szükség, ha közben érkezik valahonnan defibrillátor, a gépet be kell kapcsolni, és követni a hallható utasításait.

A rendezvényen beszéltek arról is, hogy Magyarországon 2017 óta működik az úgynevezett Szív City virtuális közösség, amelynek önkéntes tagjai készek a közterületeken rosszul lett emberek ellátását segíteni. Vészhelyzetben az OMSZ továbbítja a segítségkérés helyének GPS koordinátáit az alkalmazás központi szerverének, s ha van a közelben regisztrált segítségnyújtó, őt riasztják. Ha a potenciális segítő elfogadja a feladatot, az alkalmazás térképpel is segíti őt a helyszínre jutni, illetve megmutatja azt is, hogy hol talál a közelben defibrillátort.