Negyedmilliós takarítási díjat szabott ki a fideszes városvezetés Sopronban, amiért az ellene tiltakozók krétával írtak a térkőre

2025-03-21 18:33:00 CET

„Ébredj Sopron! Elég volt!” címmel tartottak tüntetést Sopronban március 9-én a fideszes városvezetéssel elégedetlen helyiek. A békés demonstráción körülbelül 400 fő vett részt, akik az óvodabezárások, a rossz közvilágítás, a drága parkolás, a problémás egészségügyi ellátás, a Fertő-part hat éve tartó lezárása, és az önkormányzati média elfogultsága ellen tiltakoztak.

A demonstrációt a Tisza Párt szimpatizánsai szervezték ugyan, de hangsúlyozták, hogy a tüntetés pártsemleges. Az esemény után a tüntetők krétákkal olyan üzeneteket írtak a térkőre, mint hogy „A városunk nem eladó!”, „Vége van!”, „Élhetőbb várost a gyerekeinknek” vagy „Jobb ellátást az idősotthonokban!” Az Átlátszó beszámolója szerint

szinte azonnal megjelent az önkormányzati takarítógép, és lemosta a krétafeliratokat, a tüntetés egyik szervezőjének pedig a napokban kiszámláztak 256 ezer forint közterület-tisztítási díjat.

Az érintett, Nyulász Réka ezzel kapcsolatban azt mondta az oknyomozó portálnak, hogy teljes mértékben abszurdnak tartja a dolgot, mert az összeg is rendkívül eltúlzott, ráadásul szerinte jogalapja sincs, hiszen a feliratok azt követően születtek, hogy ők szervezőként bejelentették a demonstráció végét, így nem felelősek az üzenetekért.

Megjegyezte, ráadásul a feliratokat a helyiek krétával írtak a térkőre, tehát egy eső is könnyedén eltünteti azokat, ezért nem minősülnek rongálásnak. A nő azt is elfogadhatatlannak találja, hogy a számla előtt semmilyen jelzést vagy felszólítást nem kapott az önkormányzattól, pedig elmondása szerint szívesen lemosta volna a feliratokat, ha szóltak volna, hogy ennyire zavarja őket. Hozzátette azt is, hogy nem hátrál meg a büntetéstől, már szervezi is a következő soproni tüntetést.