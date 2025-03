Meghalt George Foreman nehézsúlyú ökölvívó legenda

elhunyt;boksz;ökölvívás;bokszlegenda;

76 éves korában elhunyt George Foreman, kétszeres nehézsúlyú ökölvívó világbajnok és olimpiai aranyérmes bokszoló – írja a BBC. A hírről családja számolt be az Instagramon péntek este. Azt írták, békésen, szerettei körében távozott az élők sorából.

1949-ben született Texasban, hat testvérével együtt egyedülálló édesanyja nevelte fel. Otthagyta az iskolát, ideje nagy részét az utcán töltötte, rablásoknak is részese volt, mielőtt végül a ringben találta meg a kiutat, ahol gyorsan megmutatta tehetségét. Az 1968-as mexikóvárosi olimpián 19 évesen aranyérmet nyert, majd profi karrierbe kezdett, és 37 egymást követő mérkőzést nyert meg.

Pályafutása során mindössze öt mérkőzést vesztett el. 1973-ban a jamaicai Kingstonban pedig kiütéssel legyőzte az addig veretlen Joe Frazier-t, ezzel világbajnok lett. Gyorsan rettegett bajnokká vált, azonban 1974-ben a legendás „Rumble in the Jungle” mérkőzésen Muhammad Ali legyőzte őt. Foreman profi bokszolói karrierjének mérlege azonban így is páratlan: összesen 76 győzelemmel büszkélkedhetett, köztük 68 kiütéssel, ami majdnem kétszerese Aliénak.

1977-ben azonban váratlanul visszavonult, és lelkészi pályára lépett. Később azonban meglepetésszerűen visszatért, és 1994-ben, 45 évesen legyőzte Michael Moorert, ezzel ő lett minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka a sport történetében. A második visszavonulása után Foreman üzletemberként is hatalmas sikereket ért el, különösen a róla elnevezett George Foreman Grill révén, amely világszerte óriási népszerűségre tett szert. Forman életében ötször házasodott, és 12 gyermeke született, köztük öt fiú, akiket egytől egyig George-nak hívnak.