Úgy tűnik, Vogel Evelin statisztának szegődhetett A Dűne: Prófécia című sorpzatba

Árpa Attila;Magyar Péter;Dűne;Vogel Evelin;

2025-03-23 15:00:00 CET

Úgy tűnik, filmes szerepet vállal Vogel Evelin, Magyar Péter exbarátnője, aki a közelmúltban leginkább azzal vált nevezetessé, hogy egy sor, kompromittálónak szánt hangfelvételt készített a Tisza Párt elnökéről, amelyek aztán be is járták a sajtót. Jelenleg egy per is zajlik vele szemben, ugyanis kiderült, 30 millió forintot kért azért, hogy ne támadja be az ellenzéki párt vezetőjét és ezen keresztül a Tisza Pártot, s miután ezt nem kapta meg, valóban meg is jelentek a lejárató anyagok.

Vogel Evelin - úgy fest - a Dűne: Prófécia című filmsorozatban tűnt fel, legalábbis Gróf Balázs képregényrajzoló egy hozzá nagyon hasonló kinézetű nőt szúrt ki a sorozat negyedik részében. Erről közzé is tett három fotót. Statisztaszerepről lehet szó, legalábbis a beszámoló szerint Vogel Evelin nem szólal meg, hanem „transzba esve” firkálgat egy rajzlapra.

Gróf Balázs megjegyzi, Árpa Attila is feltűnik a sorozatban és ő meg is szólal. Ő a Blikk szerint ezt már meg is erősítette, egy Baron Yaoufirks nevű karaktert formál meg. Arról egyelőre nincs hír, hogy Vogel Evelin megerősítette vagy cáfolta, hogy ő is látható a sorozatban.