Időtlen Beethoven, patetikus Csajkovszkij

Pannon Filharmonikusok;Beethoven;Viktoria Mullova;Csajkovszkij;

2025-03-24 18:45:00 CET

Viktoria Mullova a volt Szovjetunióban tanult hegedülni, és huszonnégy éves korában két világverseny, a Sibeliusról és a Csajkovszkijról elnevezettek megnyerése után határozott úgy 1983-ban, hogy elhagyja hazáját. Ma Londonban él, sokféle zenével foglalkozik, hegedül barokk műveket is korhű stílusban, de van lemeze, amelyiken fiával, a dzsesszbőgős Misha Mullov-Abbadóval a könnyedebb, például dél-amerikai stílusok világába is kirándul. Jelent meg Beethoven-hegedűverseny felvétele a Forradalom és Romantika Zenekarával Gardiner vezényletével, ami a stílusban való abszolút biztonságára utal, de a játékának hallhatóan semmilyen olyan rétege nem volt, ami valamiféle erőltetett korhűség akarhatott volna lenni. Egy olyan modern szimfonikus zenekarral a háta mögött, mint a Pannon Filharmonikusok ez nem is jött volna feltétlenül jól ki. És ismervén az ilyen helyzeteket, amikor a szólista, a zenekar és a karmester is más helyről jön, az ilyen esetben megvalósítható rövid próbával, az egyfajta biztonsági játék, amiben jó esetben minden a helyén van. Leginkább természetesen a szólistán múlik a siker: a karmesternek zenekarával támogatnia kell őt, követve egyéni megoldásait gyorsításait, lassításait egyéb zenei megoldásait.

Persze eltartott egy ideig amíg a három szereplő összerázódott, jó része lement Beethoven hegedűversenye első tételének, mire a csodálatosan hegedülő művészhez felnőtt a zenekar, illetve már lehetett játékára gondtalanul figyelni, mert magához vonzotta zenésztársait. Mullova az áradó dallamokat - lényegében ezekből áll sorozatosan a hegedűverseny -, mind a három tételben hangúlyosan szépen, de nem túlzóan behízelgően játszotta, ha kellett, nagyon halk volt, ha kellett, virtuózan szárnyalt, mindenképpen a zeneszerző, illetve művének időtlenségét hangsúlyozva, sohasem tolakodóan, de határozottan. Különösen a lassú tétel szól ritka megkapóan hegedűjén.

Csajkovszkij Patetikus szimfóniája nem véletlenül kapta ezt a melléknevet, a rendkívüli érzelmeket kifejező, tragikus felhangokkal teli és végkimenetelű művet a szerző nem sokkal halála előtt írta, zaklatott lelkivilágát fejezve ki benne. Nicoló Umberto Foron olasz-német karmester pályája kezdetén tart még, honlapján elsőként Eötvös Péter dicsérő mondatait olvashatjuk róla, a kortárs zene lekötelezett előadója is. A nagyromantikus műhöz - mint ahogy Eötvös is írta stílusáról -, koncentráltan, a hangsúlyt az érzelmekre helyezve, ugyanakkor a zenészekkel jól kommunikálva, nyugodtan, felkészülve közelített. Nem is véletlen, hogy a rendkívül energikusan és összefogottan elvezényelt harmadik tétel után “nyíltszíni” tapsot kaptak az előadók, itt a zenekar is kívánságainak megfelelően követte. A maradandó élményszerzés érdeme azonban Mullováé.

Beethoven Hegedűverseny. Csajkovszkij 6. (Patetikus) szimfónia. Viktoria Mullova, hegedű, karmester: Nicoló Umberto Foron. Pannon Filharmonikusok, 2024. március 21., Műpa