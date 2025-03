Tiszta forrás tiszta hangjai

Bartók Béla;Szent Efrém Férfikar;

2025-03-26 16:16:00 CET

Kedden lett volna 144 éves, de minden ott van az általa írt és gyűjtött hangokban a XXI. századi jelenről is – derült ki kedden este, amikor elsősorban Bartók Béla műveinek szentelte koncertjét a Szent Efrém Férfikar.

A világhírű magyar zeneszerző viszonylag kevés, mindössze hat művet írt férfikarra, de – bizonyította a koncert – gyermekkarra és női kórusra szerzett darabjai is alakíthatók férfihangokra. Igaz, ehhez a Bubnó Tamás alapította és vezette Szent Efrém adaptáló és zenei tehetségére van szükség. Az együttes Zseni születik című koncertsorozata III. részében Bartók hét műve mellett megszólaltatták három kortárs zeneszerző művét, Kelemen László: Né, hol leng…, Dukay Barnabás: …belső csended a homály, az Úr lakása…, Sáry László: Zsoltárkánon, Horváth Márton Levente: Missa Beatus vir – részletét is. A hét énekes - Balázs Edgár, Bubnó Lőrinc, Bubnó Tamás, Oláh Marcell, Papp Viktor, Rácz Ambrus, Tóth Péter – elképesztő hangja mellett furulya és tilinkó is hallható volt a remek érzékkel összeválogatott programban. Sőt, a közönség is énekelhetett, Bartók Este a székelyeknél című zongoradarabjának dallamára tökéletesen illett a szintén az ő tollából származó Ideje bujdosásimnak című szöveg, amely egyszer sok amatőr és hét profi közös hangján, egyszer pedig csak a hét profién szólt, jelezve: Bartók zenéje tényleg mindenkié.