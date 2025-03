Gulyás Gergely szerint az, hogy Újdörögdön kézigránát robbant egy kormánytisztviselő kezében, olyan, mint egy munkahelyi baleset

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-03-27 11:20:00 CET

A HVG balesetről kérdez, felmerült-e, hogy politikai felelősség az ügyben. Gulyás Gergely jelezte, folyamatban van egy ügyészségi nyomozás, ennek van most elsőbbsége. Az érintett programmal kapcsolatban „számos durva és ízléstelen hazugság” jelent meg, közülük az egyik, hogy ne lett volna önkéntes részvétel. Az önkéntes képzés szabályai mintegy három évtizede változatlanok. Az is tény, hogy mindenféle ezzel szembeni valótlan állítások ellenére, hogy itt volt egy öt hónapos felkészülés azt megelőzően, hogy elkezdődött volna ez a kiképzés, és ez a 25. kiképzési nap volt, amikor ez történt. Tehát amikor azt mondják korábbi katonák, vagy önmagukat szakértőnek kinevező emberek, hogy nem ezzel szoktak kezdeni, ez valóban most is ugyanott van, ahol az elmúlt három évtizedben is volt.

Ami a jogi szabályokat illeti, az első és a legfontosabb, amire sajnos most célzottan azt kell mondjam, hogy elsősorban a balliberális sajtó nincs tekintettel, az áldozatnak a legjobb és a családja külön is ezt kérte, hogy nem kívánnak a sajtóban szerepelni - fogalmazott, jelezve, hogy meglátogatta a kórházban a baleset áldozatát és beszélt az édesapával is. Az esemény súlyosságához képest a gyógyulás folyamata gyorsabb, nyilván hosszú, és az nehézkes is lesz. A jogi szabályozás nem kétséges, hanem teljesen egyértelmű, ez gyakorlatilag olyan, mint egy munkahelyi baleset. Ennek megfelelően teljes körű kártérítési kötelezettsége van a magyar államnak, adott esetben a Miniszterelnökségnek. Erről szóló levelet megírtam, a családot erről tájékoztattam, tehát írásbeli kötelezettségvállalás is történt - mondta.

Szavaiból az is kiderült, mivel nem tudjuk mi történt, így nem is tudni, hogy van-e politikai felelős.