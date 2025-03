Magyar Péter posztolt egy fotót Semjén Zsoltról és a Tisza Párt aktivistáit fenyegető egykori maffiózóról

fenyegetés;támadás;Semjén Zsolt;maffiózó;Cs. Sándor;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-28 19:48:00 CET

„Ő itt Csincsa Sándor, az orbáni rohamosztag egyik oszlopos tagja, aki komolyan véve a miniszterelnök poloskázó beszédét, tegnap szétrúgta Pesterzsébeten a TISZA népszavazási pultját és minősíthetetlen stílusban fenyegette az önkénteseinket” – posztolta Magyar Péter a péntek délután Facebook-oldalán. Mellékelte a fotót, amelyen Seres Zoltán meggyilkolt maffiózó volt embere nem mással, mint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel látható mosolyokkal.

A Tisza Párt elnöke a KDNP elnökét, mint „a rénszarvasok rémét, a legfeleslegesebb magyar politikust” emlegette, akinél szerinte Seres Zoltán meggyilkolt maffiózó volt embere „eligazításon” járt. „Tehát a meló nem, csak a klánfőnök változott” – fogalmazott Magyar Péter, megjegyezve, hogy a pénteki reggeli támadás nem az első volt a Tisza Párt aktivistái ellen. Ezért megköszönte az önkénteseiknek, hogy minden helyszínen rendkívüli nyugalommal kezelik „az orbáni janicsárok” fizikai és verbális támadásait.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Magyar Péter péntek reggel tette közzé videón is, hogy Eger után a budapesti Pesterzsébeten is megtámadták az utcán aláírásokat gyűjtő aktivistáikat. A történtek közben a férfi szidta, fenyegette az aktivistákat és a Tisza Pártot. Azt állította, hogy az üzlet, amely előtt az aláírásokat gyűjtötték, az övé, egy ponton fel is rúgta a felállított pultot. Az aktivisták közben rendőrt hívtak.

Az üvöltve előadott fenyegetés durva volt: „Idehívok 200 embert, azt' megbaszlak, te köcsög!” A Telex szerint forrásaik úgy jellemezték Csincsa Sándort, mint olyan figura, aki kezet foghatott Seres Zoltánnal. A maffiafőnök Portik Tamás riválisa volt, 1999. április 12-én Tahitótfaluban, a nyílt utcán végeztek vele motoros merénylők a saját autójában. Úgy tudni, ismert pesterzsébeti figura, most is ott vannak üzletei. A videó alapján az egyik ilyen üzlet előtt állították fel standjukat a Tisza Párt aktivistái, ami az egykori maffiózónak nem tetszett.