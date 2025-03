Bordélyház üzemeltetésével gyanúsítanak egy Kecskeméten dolgozó járási ügyészt

18+;Kecskemét;ügyészség;bordélyház;

2025-03-29 13:00:00 CET

Bordélyház üzemeltetése miatt vettek őrizetbe egy Kecskeméten dolgozó járási ügyészt – írja a Blikk.

Pár napja a Központi Nyomozó Főügyészség annyit közölt, hogy egy összehangolt akciót hajtanak végre, amelyben egy ügyész is érintett, bővebb tájékoztatás azonban nem volt.

A nőnek többek között az is a feladata volt, hogy a tárgyalásokon képviselje a vádat. A bizniszbe egy korábban rendőrként dolgozó illetővel vágott bele, a kupleráj működése a környéken évek óta nyílt titok volt. Az egyik szomszédos házban élő nő a lapnak azt mondta, látta, amint rendőrök jelentek meg az épület mindkét bejáratánál. „Mindenki tudta, mit művelnek itt, nagyon látványosan csinálták. Az örömlányok lenge öltözetben és köntösben flangáltak az utcán, még a látszatra sem adtak. Az ügyészként dolgozó hölgyet is sokszor láttuk megjelenni. A tulajdonossal beszélgettek, aztán együtt távoztak. Az ügyfelek folyamatosan érkeztek, a lányok engedték be őket. Volt, aki negyed óra után már távozott is, mások akár 45 percet is tartózkodtak itt. Sőt, még ebédidőben is jöttek-mentek a kuncsaftok. Több lakrész és bejárat volt, így egyszerre többen is tudtak dolgozni” – fogalmazott az apartmanházzal szemben található kocsma egyik vendége.

Elmondása szerint egyszer az is előfordult, hogy a talponálló egyik alkalmazottjának kellett odamenni az egyik lányhoz, aki a nyitott ablakban ült fehérneműben, hogy hagyja abba a kéjelgést. Olyan is volt, hogy a tulajdonos feljelentette birtokháborításért a vendéglátóhelyet, mert hangosan szólt a zenegép, így nem tudtak „megfelelően pihenni” a vendégei.

A ház falán fel van tüntetve a tulajdonos telefonszáma. Ezt tárcsázva egy nő vette fel a telefont, aki a párjaként mutatkozott be. Azt közölte, hogy a férfi jelenleg nem elérhető, de várhatóan másnap már beszélni lehet vele. Amikor a Blikk elárulta, milyen ügyben keresik, a nő azonnal bontotta a vonalat.

A bordélyház üzemeltetőit őrizetbe vették, szombaton pedig döntenek a letartóztatásukról. A cikkből nem derül ki, melyik településről van szó, de alighanem Kecskeméten történt a bűncselekmény.