gyász;Hawaii;halálhír;

2025-03-30 15:41:00 CEST

Kilencvenéves korában meghalt Richard Chamberlain háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész és énekes - írta meg a Variety.

Szóvivője, Harlan Boll közlése szerint Hawaii-on hunyt el, helyi idő szerint szombaton 23 óra 15 perckor, agyvérzés szövődményei következtében.

Richard Chamberlain 1934. március 31-én született a kaliforniai Beverly Hillsben. A Pomona College-ban tanult iparművészetet, egyetemi évei alatt fordult a színészet felé, de az 50-es évek közepén kétéves koreai katonai szolgálatot teljesített, ezt követően tanulta ki a színészet mesterségét.

Az 1960-as években a Kildare című orvosi sorozattal lett világhírű, később az 1980-as ötrészes Sógun és három évvel később a Tövismadarak is hatalmas siker letti. Jelentős filmszerepei voltak például a Petuliában, A három testőrben, a Zenerajongókban és Az utolsó hullámban is, televíziós szerepei között ő alakította például Shakespeare VIII. Edwardját, de ő formálta meg Raoul Wallenberget is a Wallenberg: Egy hős története című filmdrámában.