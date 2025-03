Határátlépések

plenáris ülés;büntetőeljárás;gyülekezési törvény;Hadházy Ákos;Momentum;

2025-03-31 06:00:00 CEST

Átlépett egy határt Kövér László, amikor büntető feljelentést tett Bedő Dávid, Hadházy Ákos, Lőcsei Lajos és ismeretlen tettesek ellen az Országgyűlés március 18-i ülésén elkövetett rendbontás miatt. A házelnök ugyanis nem elégedett meg a saját hatáskörben meghozott rekordnagyságú, összesen 82 milliós büntetéssel, illetve néhány képviselő kitiltásával, hanem bűncselekmény gyanújával a Legfőbb Ügyészséghez is fordult.

Kétségtelen, átléptek egy határt a Momentum képviselői és Hadházy is, amikor a gyülekezési törvény szigorítása ellen tiltakozva füstgyertyákat égettek (csókolózó Orbán-Putyin szórólapokat dobáltak és a szovjet himnuszt is bejátszották) a plenáris ülésen. Protestálásuk egy további, a kormánypártok által elkövetett határátlépés ellen irányult; azt próbálták megakadályozni, hogy a T. Ház megszavazza a gyülekezési jog „gyermekek védelmére” hivatkozó korlátozását, amely nem csak a Pride betiltását teszi lehetővé, de ellehetetlenít szinte bármely nyilvános rendezvényt. Az Országházban ennél súlyosabb rendbontások – verekedés, a berendezés összetörése – is történtek már az előző századfordulón, de a füstgyertyázás újdonságnak számít. Hogy a tiltakozó képviselők cselekedete erőszakos volt-e, vagyis túllépett-e a szabálysértésen és így bűncselekménynek minősül, arról persze nem Kövér, hanem az ügyészség és végül a bíróság dönthet majd.

Ám a házelnök célja egyértelmű: az akciózó képviselők kriminalizálása. Ahhoz, hogy büntetőeljárás induljon ellenük, a parlamentnek előbb ki kell adnia a mentelmi jogukat, majd hosszas, akár évekig tartó procedúra vár rájuk, amelynek során folyamatosan a hatalom és propagandája célkeresztjében lesznek. Még ha fel is mentik őket a bűncselekmény alól, „megbélyegzetté” válnak, ha viszont elítélik őket, az a képviselői mandátumukba kerül.