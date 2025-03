Az M1 volt újságírója szerint az MTVA pont úgy működik, ahogyan elképzeljük

politikai cenzúra;Donald Trump;kormánypropaganda;állami média;

2025-03-30 17:49:00 CEST

Előadást tartott Bécsben Siposhegyi Zoltán külpolitikai újságíró, aki néhány percen át arról is beszélt, milyen volt annak idején a magyar állami médiában dolgozni - szúrta ki a 444.

Az előadásában tartott kis intermezzo alkalmával Siposhegyi Zoltán elmondta, hogy előbb kirúgták, majd közölték, hogy nem tudják pótolni, ezért marasztalták még fél évig. Ennek azért tett eleget, mert a közvetlen kollégáival jó volt a munkakapcsolata. Mint mondta, a külpolitikai újságírók próbáltak a világ nagy dolgaival foglalkozni, miközben a belpolitikát kerülték ahogyan csak tudták. Egy időn át végezhették is a dolgukat, de Donald Trump 2016-os hatalomra kerülésével ez a helyzet is megváltozott: miközben eleinte a MTVA munkatársai is kinevették az amerikai elnökké avanzsáló ingatlanmilliárdost, később értésükre adták, hogy „nekünk van itthon egy Trumpunk, nem röhöghetjük ki más Trumpját”, ha nekünk is van egy. Ettől kezdve aztán Siposhegyi Zoltán elmondása szerint elkezdtek belenyúlni a külpolitikai anyagokba is, jött a migránsozás, sorosozás, brüsszelezés, és innentől kezdve egyre forróbbá vált a talaj a talpa alatt.

Az állami médiát összességében úgy értékelte: „Higgyétek el, pont olyan volt, mint ahogy elképzelitek. Mindenféle legenda igaz. Tényleg telefonáltak, volt egy kis telefon”, (...) „mindenki tudta, hogy valamelyik minisztériumhoz van bekötve”, (...) „amint megcsörrent ez a telefon, mindenkinek összeszorult a gyomra, követni kellett az utasításokat. Elmondta azt is, hogy sok barátja, aki ott maradt, biztosította arról, hogy a helyzet azóta csak sokkal rosszabb lett.

Abban, hogy az M1 úgy működik, ahogyan elképzeljük, tényleg semmi meglepő nincs, az egykor szintén M1-es Balogh Krisztina, illetve Rostoványi András, a Népszava volt külpolitikai újságírója mellett Siposhegyi Zoltán szerepelt már a 444 Öt lecke a valóság felszámolásáról című 2022-es dokumentumfilmjében is.