Gimnazista dealerek kerültek letartóztatásba Gödöllőn, miután valaki rosszul lett egy füves cigarettátől

2025-03-31 13:41:00 CEST

Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítottak eljárást a Pest vármegyei nyomozók több fiatalkorú fiú ellen – közölte hétfőn a rendőrség.

A gyanú szerint egy gödöllői középiskola tanulója már közel egy éve árusította a tiltott szert az iskola területén. Az év elején a 16 éves fiú arra biztatta egyik 15 éves iskolatársát, hogy fektessen be egy nagyobb összeget marihuána beszerzésébe. A fiatalabb diák nemcsak pénzzel szállt be, hanem aktívan részt vett a vásárlók toborzásában is. Az üzlet gyorsan nyereségessé vált: egy hét alatt megtérült a befektetésük, és fejenként körülbelül ötvenezer forintot kerestek. Ezután a 15 éves fiú rendszeresen adott pénzt társának, és aktívan részt vett a drogterjesztésben, amelynek célcsoportját többnyire kiskorúak alkották.

A nyomozás során az is kiderült, hogy egy 16 éves zsámboki fiú is gyakran vásárolt tőlük – nemcsak saját használatra, hanem továbbértékesítés céljából is. A gyanú szerint március 28-án reggel több mint harmincezer forintért vett marihuánát a két fiataltól, majd az egyik adagból egy iskolatársának adott, a másikat pedig közösen fogyasztották el még az órák kezdete előtt. Az egyik kiskorú diák a fogyasztást követően rosszul lett, mentőt kellett hívni hozzá.

Az adatgyűjtés alapján világossá vált, hogy a három fiú nemcsak az iskolában, hanem a kollégiumban is árusította a kábítószert. Ezt a telefonjaikon talált üzenetváltások is megerősítették.

A rendőrök mindhárom fiatalt elfogták, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették őket. A bíróság március 30-án elrendelte letartóztatásukat. Egy nappal korábban, március 29-én a nyomozók egy negyedik, 16 éves péceli fiút is kihallgattak, aki szintén részt vett a kábítószer-kereskedelemben.

A fiatalok lakóhelyein tartott házkutatások során a hatóságok különböző eszközöket és anyagokat foglaltak le, köztük kábítószergyanús maradványokat, mérlegeket, mobiltelefonokat, előre sodort cigarettákat, őrlőket és tasakokat.

A nyomozás jelenlegi szakaszában azt is vizsgálják, hogy a fiúk kitől szerezték be a kábítószert, illetve kik voltak a vevőik.