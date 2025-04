A wisconsini királycsináló

Legfelsőbb Bíróság;Wisconsin;Elon Musk;

Ezúttal a Wisconsin államban megüresedett legfelsőbb bírósági székért folyó kampányba szállt be saját vagyonával a konzervatív jelölt, Brad Schimel oldalán. Először 3 millió dollárt adományozott a wisconsini republikánus párt szervezetének, majd 7 millió dollár értékben finanszírozott a demokrata jelöltet támadó Google online kampányokat. A kampány hajrájában pedig a „menj el szavazni” petíció aláíróinak ígért szignónként 100 dolláros jutalmat.

Musk személyesen is elutazott a wisconsini Green Bay városában tartott lakossági fórumra, ahol két 1 millió dollárt élő csekket is kisorsolt azok között, akik részt vesznek a republikánus jelölt melletti mozgósításban.

A hét tagú taláros testület bár papíron ideológiától mentesen végzi munkáját, eddig 4-3 arányban a liberális bírák volt fölényben. Miként Ann Walsh Bradley liberális bíró harminc év szolgálat után nem jelölteti újra magát a hivatalba, így nyitva áll a lehetőség, hogy Schimel győzelmével a konzervatívok kerüljenek fölénybe a testületben.

A mai napon tartott voksolás azonban lehetőséget ad Susan Crawford demokrata jelöltnek arra, hogy a szavazást egy Musk-ellenes referendumként keretezze a választók felé. Bő két hónappal a Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta a Musk által vezetett kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) több tízezer szövetségi minisztériumi és hivatali munkahelyet szüntetett meg. A nemzetközi segélyekért felelős USAID hivatal funkcióinak döntő részét kiüresítette, de a társadalom számára szent tehénnek számító veteránok ügyeiért felelős minisztérium is egy 83 ezer fős leépítést irányzott elő a DOGE javaslatára. Ebből egyelőre mintegy 1000 főnek szűnt meg ténylegesen a munkaviszonya, ám már ez a lépés is általános felháborodást váltott ki azokban a választókerületekben is, ahol Trump stabilan győzni tudott a tavaly novemberi elnökválasztáson.

Musknak a szabadidős politizáláson túl üzleti érdekei is fűződnek az államban zajló voksolás kimeneteléhez. Tavaly decemberben Wisconsin állam legfelsőbb bíróság elutasította a Tesla autógyártó jogi kifogását, amely alapján egy autógyártó nem üzemeltethet saját tulajdonú autókereskedéseket az államban. Schimel győzelmével kedvező elbírálásban részesülhet egy megismételt fellebbezése a fórum előtt. Schimel riporteri kérdésre úgy nyilatkozott, hogy győzelme esetén nem vonná ki magát a Tesla vállalat érintő jogvita elbírálásából. „Azért indulok a választáson, hogy betartassam az állami törvényhozás által hozott jogszabályokat. Ha Musk azért támogat, mert egy kedvező ítéletben reménykedik, akkor rossz jelöltet támogat” – nyugtatta a kedélyeket Schimel.

Bár az adományozók közül Musk kavarja a legnagyobb port maga körül, a demokrata induló Susan Crawfordot is jelentős összeggel támogatják gazdag magánszemélyek. Soros György és JB Pritzker illinois-i kormányzó összesen 3,5 millió dollárral támogatta a helyi demokrata pártot, amely összeg közvetve Crawford kampányát erősíti.