Lesitóth Csaba versei

versek;kiégés;

2025-04-05 08:00:00 CEST

Ha megjövök; Komplex székek halmaza

Ha megjövök

második napja távol tőled

biztos érdekes és igazán rendesek

de sajnálom

most nem vagyok jó fej

kit érdekel az idei meg a jövő évi büdzsé

csapatépítésbe tekert szirupíz

marcipános rétes

meddig tart ez még!

miért kell negyven kilométerre elutaznunk

az irodában lelkesedtem volna

rosszullétet színlelek

hallottam van ez az aurás migrén

még nem találták fel a diagnózist

azt mondom otthon biztosan elmúlik

ügyesen hányok

bele is lépek a hitelesség végett

és ahogy tápászkodom visszaesek

mentővel vitetem magam hozzád

úgy ahogy vagyok

már az úton jobban leszek

fölmondok ha nem veszik be

indulok még ma

és ha megérkezem

lélegeztetésre buzdítalak

Komplex székek halmaza

Amióta dívik a távmunka,

naponta változik ki jön be,

nem jár állandó szék,

az ülésrendet az érkezés osztja.

Kezdem a láthatóval.

Egyforma drapp gurulós székek,

egyforma csőlábú asztaloknál,

egyforma dupla monitorok,

egyforma laptopcsatlakozással.

Mitől is támadna konfliktus.

Bejössz, vagy nem jössz be,

ha bejössz leülsz oda, vagy ide

tökéletesen mellékes,

milyen jól kidolgozta

a konfliktusmegelőző osztály,

az egyenlő bánásmód szakértő,

és az irodatechnikai csoport;

bár ezzel az elbeszélés némiképp

belelóg a láthatatlanba,

a légáram az egyik tényező,

hol fázít meg a befúvóka;

a másik, hogy ki mellé ülök,

ő meg a láthatóba lóg

a flakonjával a térfelemen túl,

és a székre ereszkedve valami nem stimmel,

mindegy, ma én vagyok az utolsó,

gurítanám, de akad,

egy kerékkel kevesebb jutott,

billeg, mint a csónak,

mellettem fel sem néző idegen,

értem már miért pont ez a hely maradt

bár, ha értem, az is földereng

senki sem szólt, hogy vigyázz,

pedig az előttem jövőknek tudniuk kell,

az előttem jövők előttem ültek bele,

előttem érezték furcsának,

előttem gondoltak arra,

miért nem szólt senki sem.

Mindegy, épp ezzel jogosítottak fel

csak azt kell kivárnom

valaki menjen ki mosdóba.

Közérzetem csereszabatos.