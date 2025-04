Izrael közölte, hogy kibővítette a hadműveleteit, és területeket csatol biztonsági sávjához a Gázai övezetben

Izrael;Hamász;Gázai övezet;Rafah;

2025-04-02

Az izraeli hadsereg (IDF) területeket foglal el és biztonsági sávjához csatolja őket a Gázai övezetben – jelentette ki szerda reggel Jiszráel Katz védelmi miniszter.

Katz megerősítette, hogy kibővítették az övezetben folytatott hadműveletet, melyek célja, hogy „megtisztítsák a területet a terroristáktól”, valamint „elfoglalják azokat a területeket, amelyeket Izrael biztonsági övezeteihez csatolnak”.

A izraeli védelmi miniszter megismételte a gázaiakhoz intézett felhívását, hogy „szabaduljanak meg a Hamásztól”. A palesztin jelentések is intenzív éjszakai katonai tevékenységről számoltak be Gázában, melynek során az izraeli hadsereg járművei újabb térségekbe hatoltak be.

Katz kijelentette, hogy a művelet célja

„a terroristák és a terrorista infrastruktúra területének szétzúzása és megtisztítása, valamint nagy területek elfoglalása, melyeket Izrael biztonsági övezetéhez csatolnak a katonai erők és az izraeli települések védelme érdekében”.

Arra szólítottaj fel a gázaiakat, hogy „azonnal cselekedjenek a Hamász felszámolása és az összes elrabolt visszaküldése érdekében”. Közleménye szerint a hadművelet a lakosság a harci területekről történő nagyarányú evakuálásával jár.

Az IDF Rafahnál, az övezet déli, Egyiptomi határnál fekvő területein hajtott végre intenzív támadásokat, melyekben hajnali 5 óráig a gázai egészségügyi források szerint legkevesebb tizenhatan meghaltak.

A jelentések szerint az izraeli katonák fegyvereket, rakétavetőket, alagutakat és terrorista infrastruktúrát keresnek. Hétfőn az IDF rendkívüli evakuálási parancsot adott ki a Gázai övezet lakói számára, amelyben Rafah egész városát, és több környékbeli település lakóit távozásra szólította fel.

Az IDF arab nyelvű szóvivője, Avihaj Edri nyilatkozatában azt üzente a gázai lakosoknak, hogy „az IDF nagy erőkkel visszatér harcolni, hogy megszüntesse a terrorszervezetek katonai képességeit ezeken a területeken”. Az IDF

arra utasította a civileket, hogy költözzenek át az al-Mavasi menekülttáborba.

Izrael mintegy két hete indította újra a harcokat az övezetben. A légierő csapásokat hajtott végre március 18-án, amelyben egy éjszaka alatt megölték az iszlamista szervezetek számos vezetőjét, majd a szárazföldi műveletek is újraindultak. A terrorszervezetek válaszul rakétákat indított a Gázai övezet környékére és Izrael középső része felé, majd a jemeni húszik is csatlakoztak a Gázai iszlamista szervezetekhez, és ismét ballisztikus rakétákkal támadják Izraelt.