Latorcai János nem cáfolta Gelencsér állítását a Versenyképes Járások Program pályázatai kapcsán

Kaposvár;Somogy vármegye ;Latorcai János;Gelencsér Attila;

2025-04-02 13:44:00 CEST

„Gelencsér Attila választókerülete lakosainak bizalmát élvezve elkötelezetten képviseli érdekeiket, döntéseit tekintve pedig eddig sem és továbbra sem a pártpolitikai, hanem a szakmai szempontok az irányadók. Ezen elveket jól tükrözik a választókerületében eddig megvalósult fejlesztések. (…) A Versenyképes Járások Program (VJP) a helyi igények mielőbbi kielégítése érdekében kiemelten fontosnak tartja a gyors ütemben, még az idei vagy a jövő év elején megvalósuló fejlesztéseket” – válaszolta Latorcai János, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára Vadai Ágnesnek. A DK képviselője azok után fordult a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterhez, miután lapunk március közepén megírta (és hangfelvétellel bizonyította): Gelencsér Attila, Kaposvár és környéke fideszes országgyűlési képviselője a somogyi polgármestereknek a VJP kapcsán tartott tájékoztatón többek között arról beszélt, hogy lehetőség szerint „olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, amelyek legalábbis látszanak a ’26-os országgyűlési választások előtt. Ha nem is készülnek el, de látszik, hogy valami történik! (…) Biztos, hogy a nap végén, amikor a miniszter az utolsó döntését meghozza abból az ötlethalmazból, akkor nyilván ezek előnyt fognak élvezni. Beszéljünk őszintén, választás közeledik.”

Gelencsér cirka tíz perces expozéjában többször is visszatért ezen állításához, felvetve, a polgármesterek szerint melyik pályázatok élveznek majd előnyt az elbírálásnál, „amik 2028-ra fejeződnek be, vagy amelyek az idén vagy a választások előtt? Nyilván bármit lehet, de azért szólni szeretnék…” Az ellenzéki képviselő arra volt kíváncsi, Gelencsér a miniszter üzenetét közvetítette, amikor már a választások előtt bemutatható fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatokra bíztatta a polgármestereket?

A miniszter helyett válaszoló Latorcai hosszan magyarázta a VJP lényegét, s kiemelte, már a program kiírásából is egyértelműen kiderült, a benyújtott pályázatok sikere nem a minisztérium vezetőinek döntésein, hanem a járások önkormányzati vezetőinek együttműködésén múlik, s a térségi szereplők szabad akarata, milyen célra nyújtanak be támogatási igényt. Hozzátette a KTM vezetői több hetes konzultáció-sorozat keretében közel 2000 településvezetővel egyeztettek a VJP meghirdetését követően. Azt is elismerte, a programban előnyt élveznek a gyorsan, az idén vagy jövőre megvalósuló fejlesztések, vagyis nem cáfolta Gelencsért, csak a helyi igényekkel magyarázta a sietséget, nem az országgyűlési választások kampányával. Viszont azt sem mondta, hogy a kaposvári képviselő nem mondott igazat…