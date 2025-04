Nem szerda este, hanem csütörtök hajnalban jön Budapestre Benjamin Netanjahu

Budapest;Benjamin Netanjahu;BKK;

2025-04-02 17:15:00 CEST

A korábbi hírekkel ellentétben nem ma, hanem máról holnapra virradó éjszaka érkezik Budapestre Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök – derül ki a BKK lapunknak is elküldött leveléből.

A BRFK tájékoztatása alapján lezárások várhatók április 3-tól 6-ig, csütörtöktől vasárnapig a fővárosban: az érkezés és az elutazás napján a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környékén, valamint az M3-as autópálya bevezető szakasza–Kacsóh Pongrác út–Kós Károly sétány–Hősök tere–Andrássy út útvonalon, csütörtökön napközben több alkalommal a József Attila utca–Széchenyi István tér–Lánchíd–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Apród utca–Attila út–Palota út–Dísz tér útvonalon. A korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért ezekben az időszakokban hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni. A BKK az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja. A közúti lezárásokról részletes információk a police.hu honlapon láthatók - tájékoztattak.

A közleményben megerősítették, hogy a korábban kiadott információktól eltérően az izraeli diplomáciai küldöttség csütörtökön kora hajnalban érkezik Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ azonnal frissíti az aktuális forgalmi információkat a különböző tájékoztatási felületeken, ha az érintett útvonalakról a hatóságtól tájékoztatást kap. Ennek ellenére a társaság mindenkinek azt javasolja, hogy utazás előtt és közben is kísérje figyelemmel a BudapestGO-ban és a BKK Info felületén megjelenő információkat.

A hatósági előrejelzések alapján jelenleg az alábbi forgalomkorlátozásokra és közösségi közlekedési változásokra kell számítani a fővárosban:

2025. április 3-án, csütörtökön

várhatóan 1:30 és 2.30 között a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret 25-40 perces időszakra lezárják,

a delegáció útvonalát (M4-es autóút – M0-ás autóút – M3-as autópálya – Kacsóh Pongrác út) kb. 10-15 percre szakaszosan és időszakosan lezárják,

2:10 és 3:00 között kb. 20-25 percre szakaszosan és időszakosan lezárják az Andrássy utat, valamint a József Attila utca – Széchényi István tér – Lánchíd útvonalat,

9:30 és 10:00 között, valamint 19:00 és 19:30 között kb. 20-25 percre szakaszosan és időszakosan lezárják a József Attila utca – Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Apród utca – Attila út – Palota út – Dísz tér útvonalat

14:20 és 15:00 között, valamint 21:50 és 22:20 között kb. 20-25 percre szakaszosan és időszakosan lezárják a Budai Vár – Palota út – Krisztina körút / Attila út – Apród utca – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchényi István tér – József Attila utca útvonalat

A reptér és az odavezető utak forgalomkorlátozásai miatt a repülőtérre közlekedő 200E autóbusz már szerda 23 órától csütörtök hajnali 4 óráig a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, a Cargo City megállót és Budapest felé a Repülőmúzeum megállót kihagyja. A BKK kéri, hogy akinek a repülőgépe ebben az időszakban indul, lényegesen korábban induljon el otthonról.

A Kós Károly sétány, a Hősök tere és az Andrássy út zárása idején a 6-os villamosok az Oktogon zárásakor a Széll Kálmán tér felől a Nyugati pályaudvarig, Dél-Buda felől pedig a Király utcáig közlekednek, az érintett éjszakai (a 979-es és a 990-es) járatok a lezárt szakaszt elkerülve terelt útvonalon járnak, illetve megvárják a menet elhaladását (a 914-es, a 914A, a 923-as, a 931-es, a 950-es és a 950A).

A József Attila utca – Széchenyi István tér – Lánchíd zárásakor:

a 16-os és a 178-as autóbusz rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik,

a 105-ös autóbusz a Margit hídon át közlekedik.

A Széchenyi István tér – Lánchíd - Budai Vár útvonal zárása idején:

a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok a Közvágóhíd H / Pesterzsébet, Pacsirtatelep / Keleti pályaudvar M és a Boráros tér, illetve a Jászai Mari tér és a Széchenyi István tér között közlekednek. Az Eötvös tér és a Zsil utca közötti megállókat nem érintik,

a 19-es villamos a Bécsi út / Vörösvári út és a Clark Ádám tér között, illetve a Döbrentei tér és Kelenföld vasútállomás metróállomás között közlekednek,

a 41-es és az 56A villamosok módosított útvonalon, a Krisztina körúton át közlekednek,

az 5-ös autóbuszok az Attila út / Krisztina körút lezárása idején módosított útvonalon közlekednek, a Szarvas tér és az Alagút utca közötti megállókat nem érintik,

a lezárás idején a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik

a 16A és a 116-os autóbuszok sűrűbben, rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek,

a 105-ös és a 210-es autóbuszok terelve közlekednek, a Róka utca és a Deák Ferenc tér között a 178-as, a 8E, az 5-ös és a 9-es autóbuszok megállóiban állnak meg,

a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Széll Kálmán tér között jár,

a Budavári Sikló a lezárás idején nem közlekedik.

A delegáció közlekedésével kapcsolatos pénteki, szombati és vasárnapi forgalmi változásokról a BKK később ad tájékoztatást. A közúti lezárásokról részletes információk a rendőrség honlapján találhatók. A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info – Közút oldal térképes felületén is elérhetők - hangzik a tájékoztatás.

Mint ismert, az izraeli miniszterelnöknek ez az első európai útja azóta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tavaly elfogatóparancsot adott ki ellene és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen a gázai háborúban elkövetett háborús bűnök miatt. Orbán Viktor már aznap, 2024. november 21-én budapesti látogatásra hívta Benjamin Netanjahut. Ez annak ellenére történt, hogy Magyarország ICC-tagország, vagyis az izraeli miniszterelnököt le kellene tartóztatni. Amiért mégsem fogják, arról Gulyás Gergely beszélt még 2022. márciusában, a Vlagyimir Putyin ellen ellen kiadott elfogatóparancs idején. Bár az Országgyűlés ratifikálta az elfogatóparancs alapjául szolgáló római statútumot, alkotmányossági aggályok miatt ezt máig nem hirdették ki Magyarországon. Az Orbán-kormány egyébként a Netanjahu-látogatáshoz időzíti a bejelentést, hogy Magyarország kilép az Egyesült Államok nyomán kilép az ICC-ből. Ezt a Szabad Európa után a The Times of Israel is megírta.

Benjamin Netanjahu négy napot tölt Budapesten, csak vasárnap tér vissza Izraelbe. Mint hasonló utazások alkalmával általában, most is külföldön tölti a szombatot az adófizetők pénzén – fájlalja az izraeli lap.