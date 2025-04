Benjamin Netanjahu;

2025-04-04 06:00:00 CEST

Van annak némi diszkrét bája, amikor egy háromszoros korrupciós bűnügyi eljárás fővádlottja egy állami szintű korrupcióért pellengérre állított ország vezetője mellett kiált korrupciót és politikai elfogultságot egy bírósági döntés kapcsán.

Benjamin Netanjahu ellen csalás, bizalommal való visszaélés és megvesztegetés miatt folyik eljárás hazájában évek óta, közeli munkatársait épp a napokban vették őrizetbe korrupciós vádakkal. Netanjahu az első olyan izraeli miniszterelnök, aki ellen hivatali ideje alatt indult korrupciós eljárás. Igaz, ez még 2020 januárjában volt, azóta is kezére játszik a konjunktúra (amibe nem kicsit besegít ő maga is), hogy ne lehessen befejezni ezt a pert, hogy ne szülessen meg az ítélet, mert abban még ő sem reménykedhet, hogy egy független bíróság felmentő ítéletet hozhat mindhárom ellene felhozott vádpontban. Mivel az időt sem lehet a végtelenségig húzni, így hát nekifogott az izraeli jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlenségének a felszámolásához, merthogy az izraeli bíróságok is folyton „politikailag motivált” döntést hoznak. Akárcsak a francia bíróság a közpénzt sikkasztó Marine Le Pen ellen, vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC), amely Netanjahu szerint „korrupt és rohadt”.

Orbán Viktor a budapesti sajtótájékoztatón „csupán” azzal vádolta az ICC-t, hogy politikailag motivált, amit a leglátványosabban az Izraellel szembeni döntések igazoltak. Ezzel a fórummal nem tudunk és nem is akarunk közösséget vállalni, ilyesmiben magára valamit is adó ország nem vehet részt, mondta a miniszterelnökünk, így indokolva Magyarország kiléptetését az ICC-ből. Orbán – akinek, mint tudjuk családtagjai, barátai stb. mind „saját lábukon” megálló milliárdosok, kormányzati propagandagépezetének irányítóját korrupció miatt tiltották ki az Egyesült Államokból, a Nemzeti Bank, azaz az ország vagyona, épp elveszítette közpénzjellegét - meg sem próbálta enyhíteni izraeli partnere durva korrupciós vádját a hágai testület ellen.

Hazánk kiléptetése az ICC-ből tulajdonképpen nem volt meglepetés, rég óta a levegőben lóg, és egyből két legyet is ütöttek vele: a Netanjahu-vizit örve alatt egyúttal Vlagyimir Putyin előtt is szabaddá tették az utat Budapestre.

De így sem maradtunk meglepetés nélkül. Továbbra sem tudható, miért is jött Netanjahu Budapestre, mit fog csinálni a magyar fővárosban a pénteki naplementéig, a sábbát kezdetéig? A sajtótájékoztatón ugyanis kérdezni nem lehetett, a felek csak egymást udvarolták körül, szó sem esett semmi másról, mint az ICC-ről és az EU szapulásáról. A magyar kilépés bejelentéséhez azonban nem volt szükség Netanjahu személyes jelenlétére. Orbán Viktor nem ment tovább a trumpi úton és nem jelentette be Jeruzsálem elismerését Izrael fővárosaként, azt sem, hogy támogatja Donald Trump etnikai tisztogatást feltételező Gáza tervét. Izrael Bibije a magyarországi zsidó szervezeteket sem látogatja meg, de biztos nem olvasgatni fog a szálloda szobájában. Nagyon úgy tűnik, nem alaptalan az az izraeli sajtóinformáció, miszerint „Bibi” egy harmadik ország tisztségviselőjével találkozik Budapesten. Tippeljenek, mely országról lehet szó.