Minden követ megmozgat a Fidesz, hogy 2026-ban a lehető legtöbb határon túli magyar szavazzon rá

választás;Fidesz;határon túli magyarok;2026;

2025-04-04 15:19:00 CEST

Ennek lehet némi jelentősége a Tisza és a többi ellenzéki párt elleni küzdelemben. Az 1,2 millió új magyar állampolgár közül eddig csak 437 ezren regisztráltak.

Elégedetlen az Orbán-kormány azzal, ahány határon túli magyar állampolgár regisztrált eddig a parlamenti választásokra – értesült a Magyar Hang.

A kérdés a legutóbbi Magyar Állandó Értekezleten is napirendre került, ahol a kabinet képviselői arra kérték a határon túli magyar szervezetek vezetőit, hogy tegyenek meg mindent a regisztráció ösztönzése érdekében. Emellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium a környező országokban működő magyar külképviseletek számára is aktív szerepvállalást rendelt el, még úgy is, hogy más területeken mostanában inkább megszorítások tapasztalhatók.

A regisztráció elősegítésére ingyenes koncerteket és más kulturális programokat szerveznek a szomszédos országokban, ahol erőteljesen ösztönözni fogják a részvételt. A tervek szerint a konzulok is jelen lesznek az eseményeken, és az is felmerült, hogy a rendezvényeken való részvételt választási regisztrációhoz kössék a magyar állampolgársággal is rendelkező határon túliak esetében. Erről azonban még nem született végleges döntés, mivel ezzel kizárnák azokat a határon túli magyarokat, akik nem igényeltek magyar állampolgárságot.

Források szerint a Fidesz azzal számol, hogy ha sikerül néhány százezer határon túli magyart regisztrálni és levélszavazásra bírni, az szoros választási eredmény esetén a kormánypártok javára billentheti a mérleget, mivel a határon túli magyarok túlnyomó többsége a Fideszre szavaz.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint Romániában eddig 287 ezer regisztrációs kérelmet rögzítettek, így ott ennyien jogosultak a következő választáson szavazni. Összességében az 1,2 millió új magyar állampolgár közül 437 ezren regisztráltak, ami azt jelenti, hogy jelenleg csak minden harmadik jogosult szerepel a névjegyzékben. Az Orbán-kormány ezért jelentős tartalékot lát a további regisztrációban. A nagyszabású kampány, amely különböző zenei ízlésekhez igazított koncerteket és kulturális rendezvényeket kínál majd, várhatóan a nyáron indul, kivéve Ukrajnát és Szlovákiát, ahol jogszabály tiltja a kettős állampolgárságot.

Az egyszerűsített honosítási eljárás 2010-es bevezetése óta nagyjából 1,2 millió ember kapott magyar állampolgárságot.

A Magyar Hang nem tér ki rá, de szivárgó hírek szerint az Orbán-kormány korábban azt is fontolgatta, hogy egyéni választókörzeteket alakítsanak ki a határon túliak számára - a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely tagadta, hogy ilyenre készülne a kabinet.