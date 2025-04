Zenei játékok a kastélyban

zene;Kismarton;Esterházy Privatstiftung;

2025-04-05 07:55:00 CEST

Jövőre a kismartoni Esterházy-kastélyban tartja Európa koncertjét a Berlini Filharmonikusok – derült ki az Esterházy Privatstiftung sajtótájékoztatóján. A 2025–2026-os évad zenei eseményei között Schiff András két koncertje is csúcspont lesz.

Az Esterházy Privatstiftung (Esterházy Magánalapítvány) új főintendánsa, Rico Gulda március elsejétől felel a zenei programok általános irányításáért. Csütörtökön a bécsi Haus der Musik-ban sajtótájékoztatón ismertette a 2025–2026-os évad legkiemelkedőbb eseményeit, amelyek helyszíne a kismartoni (eisenstadti) Esterházy-kastély Haydn Terme lesz. Az egyik kiemelkedő hangversenyt a Berlini Filharmonikusok adja: a zenekar itt tartja szokásos születésnapi, 2026-os Európa koncertjét, május elsején. Kirill Petrenko karmesterrel és Gautier Capuçon csellóművész közreműködésével Stravinsky, Csajkovszkij, Beethoven és Haydn művei szólalnak meg, a koncertet az EuroArts közreműködésével több mint 80 országban közvetítik.

A kismartoni kastély két nagyszabású zenei fesztiválnak is otthont ad. A Maria Radutu zongoraművész művészeti irányítása alatt álló Keys to Heaven (a cím szójáték: Billentyűk/Kulcsok a mennyországhoz) zongorafesztivált idén május 23. és 25. között rendezik meg, „Kompromisszumok nélkül: Együtt” mottóval. A kilenc koncert interaktív és innovatív formában kínál izgalmas, új zenei élményeket, a klasszikus zongorarepertoár más-más zenei műfajokkal, például a poppal, a soullal, a jazzel, a balett- és filmzenével folytat majd párbeszédet.

A Julian Rachlin hegedűművész vezetése alatt álló Herbstgold (Őszi arany) fesztivál Eksztázis mottóval indul, nevéhez illően szeptember 10. és 21. között rendezik meg. Itt kétszer is fellép Schiff András zongoraművész: szeptember 10-én az Európai Kamarazenekarral, 14-én Julian Rachlin litván hegedűművésszel. Visszatér John Malkovich amerikai színész, aki Anastasya Terenkova zongoraművésszel Robert Bolano chilei költő, novellista műveit adja elő – az esten Piazzola, Vivaldi, Satie és Schnittke darabjai is megszólalnak. A BBC Philharmonic Orchestra szeptember 12-én először lép fel Kismartonban. Az eseményeken Julian Rachlin nemcsak szólistaként, karmesterként is közreműködik majd, így szeptember 13-án vezényli többek közt a holland sztárhegedűst, Janine Jansent és az Európai Kamarazenekart.

Az Esterházy Magánalapítvány nevéhez kötődnek a Szentmargitbányai Kőfejtőben tartott operaelőadások is: idén Wagner A bolygó hollandi című műve kerül színpadra.

A sajtótájékoztató után Rico Gulda nyilatkozott a Népszavának. Az Esterházy Magánalapítvány új főintendánsa az elmúlt évtizedek egyik nagy, világhírű zongoristájának, Friedrich Guldának a fia, maga is zongoraművészként indult a zenei pályán, 2007 és 2025 között más vezetői feladatai mellett a Bécsi Konzerthaus művészeti igazgatója volt. Először azt kérdeztem, hogyan és miért tért át a zenei menedzselésre. – 2000 tájékán váltottam, akkor még én játszottam itt, a bécsi Zene Háza megnyitóján, de amióta hivatásszerűen vagyok menedzser, nem koncertezem. Fiatalabb koromban játszottam a Bécsi Filharmonikusokkal szólistaként, Martha Argerich-hel, Renaud Capuconnal, Matthias Goernével. Hogy őszinte legyek, nagyon kemény dolog ezen a szinten lenni, és eljutottam oda, hogy megkérdeztem magamtól: oké, de hogyan tovább? Mindig is élveztem a színpadon lenni, de legalább annyira mögötte is, segíteni az embereknek a szervezésben. Itt is szükség van kommunikációs és kreatív képességekre. Nem ugyanaz a munka, de ha művészekkel dolgozol, nem árt, ha tudod, mit jelent művésznek lenni. Mindegyikük különböző, érzékeny lelkűek, nagyon óvatosan kell velük kommunikálni – hangzott Gulda válasza.

Az alapítvány zenei vezetésére felkérték, és miután néhány megbeszélés után látta, hogy Kismartonban jó és nagyszabású dolgokat akarnak csinálni, ez előrelépés lenne számára, igent mondott. A kastély egy kisvárosban van, Ausztria „szélén”. Mit és hogyan lehet itt létrehozni? érdeklődtem tovább. – Vannak a városnak előnyei, közel van Bécshez, közel a repülőtérhez, de persze nem olyan, mint egy főváros, vagy egy nagyváros, extra energiát kell befektetnünk. Sikerült nagy művészeket meghívni, akik, ha megismerik a helyet, a termet, szívesen visszajönnek. Ahogy mondta: nagy fogás volt a Berlini Filharmonikusok, büszke vagyok rá, hogy sikerült idehoznunk. A zenekar ezeknek a hangversenyeknek a helyszínéül olyan termeket választ, amelyek különlegesek. Ezért is jöhettünk szóba, hiszen a Haydnhoz kapcsolódó fontos történelmi miliő tökéletesen megfelel a feltételeknek. A berliniek fellépése szimbolikus arra nézve, hogy mit gondolok a jövőről: még tovább kell emelni az itteni kulturális események színvonalát – mondta végezetül Rico Gulda.