Megindult a gáztárolók feltöltése

gáz;

2025-04-05 10:31:00 CEST

A többi EU-tagállammal együtt április elejével Magyarországon is megkezdődött a gáztárolók feltöltése – derül ki az uniós Gas Infrastructure Europe (GIE) nyilvántartásából.

E szerint az MVM valamely tárolójába elsején jelképes mennyiségű fűtőanyag került. A GIE tanúsága szerint Magyarország – a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség (MSZKSZ) érintetlen biztonsági és különleges készleteit is beleszámítva - 36,5 százalékos telítettségen fordul feltöltésbe. Tavaly ugyanekkor a mutató 69 százalékon állt, s onnan kezdődött az emelkedés. A GIE szerint az előző évtizedben 20 százalék körül volt az áprilisi telítettségi átlag, amely a magyar kormány utóbb indokolatlannak bizonyuló, 2019 végi gázpánikja nyomán 2020-ban 67 százalékon érte el a mélypontját. Míg a tavaly áprilisi adat ezt is meghaladta, a mostani csökkenés észszerűnek mondható. Míg az elmúlt évek során a hazai gázfogyasztás szinte folyamatos esést mutatott, az ország egyre növelte orosz gázbeszerzéseit. Ez a többlet ugyanakkor nem a tárolókba került, hanem az MVM külföldre értékesítette. A GIE tanúsága szerint a magyar érték az adatot szolgáltató 18 uniós és két azon kívüli állam közül a kilencedik legmagasabb, vagyis átlagos. Ukrajna ugyanakkor 3 százalékkal is túlélte a telet.

A betárolás mindig április 1-én kezdődik és szeptember 30-ig tart – erősítette meg érdeklődésünkre pénteken az illetékes Energiaügyi Minisztérium (EM). A készletek egész Európában elmaradnak a korábbi szinttől. A gyorsabb kitárolás elsődleges oka a korábbi éveknél hidegebb őszi-téli időjárás. Fokozott térségi kitárolást tett szükségessé az orosz gáz ukrajnai továbbításának év eleji leállítása is – írták. 26 százalékos fogyasztásarányos mutatónk a 11 százalékos európai középérték több mint kétszerese. Az uniós feltöltési ütemterv Magyarország számára a következő köztes célértékként 38 százalékos töltöttséget irányoz elő május elsejére.

A november elejére egységesen teljesítendő 90 százalékos elvárást több tagállam enyhíteni akarja.

A gázcégek jelzései szerint e kötelezettség az eredeti szándékokkal szemben jelentősen drágíthatja a tárolók jövő téli feltöltését – jegyzi meg az EM, kiemelve: a tavalyi, 1,9 milliárd köbméteres belföldi kitermelés a teljes éves fogyasztás több mint ötödét, a lakossági felhasználásnak pedig mintegy kétharmadát fedezte.

A kimerült gázmezőkből kialakított, ma már körülbelül közel 7 milliárd köbméteres hazai tárolórendszerből mintegy 4,85 milliárd köbmétert az állami MVM tulajdonában lévő Magyar Földgáztároló (MFGT) Zrt. zsanai, hajdúszoboszlói, pusztaedericsi és kardoskúti egysége képvisel. Az MSZKSZ tulajdonában lévő Hexum Zrt. Szőreg nevű, valójában algyői tárolója 1,9 milliárd köbméteresre becsülhető. Ebből 1,2 milliárd köbméter a jogszabályokban előírt, csak vész esetén felszabadítható, így mindeddig háborítatlan, 2022. októbere óta változatlan szintű biztonsági készlet. Bár a fennmaradó, mintegy 700 millió köbméter elvileg kereskedelmi egység, vélhetőleg jórészt itt kapott helyt a kormány által az MSZKSZ-szel 2022-ben botrányosan drágán, közel ezermilliárd forintért megvásároltatott, azóta is eladhatatlan, évi tízmilliárdokból fenntartható, 739 millió köbméter „különleges gázkészlet” is.