Ragadós száj- és körömfájás: a járvány miatt bezár a jászberényi állatkert

Jászberény;bezárás;járvány;jászberényi állatkert;száj- és körömfájás;

2025-04-05 07:11:00 CEST

A rendelkezésről a kormányhivatal hatósági jogkörben döntött, az újranyitásról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

„A ragadós száj- és körömfájás vírus terjedése okán kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel állatkertünk 2025. április 4-től nem fogad látogatókat” – tudatta pénteken Facebook-oldalán a Jászberényi Állat- és Növénykert. Azt írták, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal hatósági jogkörben hozta meg a rendelkezést. Az újranyitásról az állatkert a későbbiekben ad tájékoztatást.

Magyarországon ötven év után három héttel ezelőtt jelent meg a rendkívül ragályos, ám az emberre veszélytelen száj- és körömfájás. A fertőzés Kisbajcson ütötte fel a fejét, majd Szlovákiát is elérte, az ország pedig lezárta az átkelőhelyeket a magyar határon. Ahol igazolják a fertőzést, ott az állomány teljes felszámolására került sor a járvány megfékezéséért.

Szerdán két újabb hazai településen ütötte fel a fejét a száj- és körömfájás, majd Nagy István agrárminiszter új intézkedéseket jelentett be. Arról is írtunk, hogy a fővárosi állatkert is korlátozásokat vezetett be, lévén 730-ból 540 faj fogékony a fertőzésre, de egyelőre fogadnak látogatókat.