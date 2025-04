Videón, ahogy az izraeli hadsereg katonái tüzet nyitnak és végeznek egy 15 fős palesztin mentőalakulattal a Gázai övezetben

18+;gyilkosság;Gázai övezet;mentősök;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-04-05 22:06:00 CEST

Az IDF a felvétel nyilvánosságra kerülését követően azt közölte, hogy minden állítást alaposan kivizsgál.

Úgy tűnik, videó cáfolja azokat az izraeli bejelentéseket, amelyek szerint 2025. március 23-án az izraeli hadsereg (IDF) egyik egysége „gyanút keltő járművekben” utazó terroristákkal végzett a Gázai övezet déli részén.

A mobiltelefonnal rögzített felvételt – amelyet a palesztin Vörös Félhold közlése szerint egy Rifat Radwan nevű férfi készített – a The Guardian és a The New York Times párhuzamosan hozta nyilvánosságra. Az látszik rajta, hogy mentőautók és egy tűzoltóautó bekapcsolt villogóval, konvojban halad éjszaka az egyiptomi határon fekvő Rafah Tal-al-Szultan nevű negyedében. Egy út szélére sodródott autónál mindenki kiszállt, valaki pedig azt mondta – idézi a felvételt megszerző The Times of Israel –, hogy földön heverő testeket látni mindenhol. Kiszáll az a férfi is, aki a videóra vette az egészet, pillanatokkal később azonban lövések hallatszanak, a férfi pedig elkezd futni, miközben a muszlim hitvallást, a sahádát szavalja.

A videó ezután elsötétül, de még öt percen át hallani rajta a fegyvertüzet, illetve azt, hogy valaki arabul megjegyzi, izraeli katonák vannak a környéken, a távolban ezután felhangzik néhány héber nyelvű parancsszó is. Az ENSZ egy héttel később, március 31-én hétfőn jelentette be, hogy 15 ember holtteste került elő egy homokba vájt út menti tömegsírból az autójukkal együtt. Műholdfelvételek alapján a The New York Times azt írta, hogy két nappal később egy exkavátor és három katonai buldózer állt a helyszínen, a tömegsír két oldalán az izraeliek földhalmokat is emeltek. Mindegyik halálos áldozat munkaruhát viselt. A palesztin Vörös Félhold, illetve a palesztin terrorszervezet, az Izraelt 2023. október 7-én megtámadó Hamász által fenntartott polgári védelem alkalmazottai voltak. Fegyver egyiküknél sem volt. Rifat Radwan mobiltelefonja is a tömegsírból került elő.

Bár Nadav Sosani alezredes, IDF-szóvivő azt is állította, hogy a konvojnak nem volt behajtási engedélye, megkülönböztető jelzést pedig egyik autó sem használt, a videó ezt világosan cáfolja. Az IDF korábban azt is állította, hogy a Hamász és az Iszlám Dzsihád fegyveresei is az áldozatok között voltak, de ez sem igaz. A palesztin Vörös Félhold egyik gázai tisztviselője szerint bizonyítható, hogy a mentősök legalább egyikét gyakorlatilag kivégezték, az egyik holttestnek ugyanis meg volt kötözve a keze, amikor kiemelték a tömegsírból. A palesztin Vörös Félhold egyik önkéntese, Munter Abed nevű férfi eközben azt állítja, hogy a közelben volt, amikor a lövések eldördültek, két kollégájával éppen egy légicsapást követő riasztás helyszínére siettek, amikor őt izraeli katonák őrizetbe vették. Nem sokkal ezután az izraeliek már tüzet is nyitottak a konvojra.

Az IDF a felvétel nyilvánosságra kerülését követően azt közölte, hogy minden állítást, beleértve az incidensről terjesztett dokumentációt is alaposan kivizsgál, hogy megértse az események sorrendjét és a helyzet kezelését.