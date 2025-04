A sarkvidékek felett járt a Fram2 űrmisszió

landolás;Fram2;

2025-04-07 09:05:00 CEST

Péntek este csobbant az óceánban az a négy űrturista, aki a SpaceX űrhajójával olyan pályán kerülte meg a Földet, ami az Északi- és a Déli sarkot is érintette. Ők voltak az elsők, akik ezt megtették.

A Fram2 küldetés négytagú legénysége Chun Wang, kínai bitcoin-milliárdos vezetésével pénteken tért vissza a Földre, illetve a Csendes-óceánba Kalifornia partjai közelében a SapceX Dragon-kapszulájában. Az út - amit a milliárdos finanszírozott - különlegessége az volt, hogy ő és három társa voltak az elsők, akik többször is úgy kerülték meg a Földet, csaknem négy nap alatt, hogy ezalatt az Északi- és a Déli-sark fölött is elhaladtak. (A misszió civil személyzete kedd hajnalban indult a NASA Kennedy Űrközpontjából.) A sarkokhoz legközelebb eddig Valentina Tyereskova, az első szovjet női űrhajós járt a Vosztok fedélzetén 1963-ban. A teljesen automatizált űrkapszula nagyjából másfél óra alatt kerülte meg a Földet, és közben 46 perc alatt repül át az egyik pólustól a másikig. A csapat abban is úttörőnek számít, hogy az első SpaceX-legénység volt, akik a Csendes-óceánban landoltak. A három társ a norvég filmes Jannicke Mikkelsen járműparancsnok, Rabea Rogge pilóta, robotkutató - az első német nő az űrben - és az ausztrál Eric Philips sarki felfedező, orvosi szakértő volt.

Az, hogy az űrhajó ilyen egyedi pályára állt, sokkal inkább valami különlegességre való törekvés céljából történt, nem pedig azért, mert tudományos jelentősége volt. Az utazás során a legénység tagjai különböző kutatási és tudományos kísérlet projekteket hajtottak végre, többek között felvételeket készítettek a sarkokról, és dokumentálták egészségügyi tapasztalataikat. A huszonkét projekt - amelyekből többet a SpaceX finanszíroztt - eredménye tovább bővíti az ismereteket ahhoz, hogy biztonsággal lehessen a Marsra repülni. Mikkelsen és Rogge speciálisan azt tesztelték, milyen hatással van a női hormonokra az űrrepülés, emellett azt vizsgálták, hogyan alszanak bezárva egy űrkapszulába, zéró gravitáció mellett. Elkészítették az első röntgenfelvételeket az űrben. Gombákat termesztettek a mikrogravitációban, agyműködésüket pedig tudósok vizsgálták. A visszatérés során a Dargon-kapszulát orvosi és más segítség nélkül hagyták el, ez is azt a célt szolgálta, hogy a kutatók megfigyelhessék, mire képesek az emberek rövid vagy hosszú távú ürrepülések után.

Eric Donovan a Calgary Egyetemről, a sarki fény szakértője, aki arra kíváncsi, hogyan látták az asztronauták az űrből azt a csak nemrégiben tanulmányozni kezdett, Steve-nek elnevezett fényjelenséget, ami csak az északi szélesség magasabb fokairól látszik sarki fények idején. Ezekről a jelenségekről sok fényképet készítettek az űrhajósok, ami azért fontos, mert a Nemzetközi Űrállomás lakói ezzel csak szabadidejükben tudnak foglalkozni. – Azért jó egy ilyen magánfinanszírozású űrrepülés, mert azt lehet csinálni, amit csak akarsz - mondta Donovan.